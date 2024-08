Alcaraz begeistert ärmellos bei den US Open

Carlos Alcaraz überzeugt bei seinem ersten Auftritt bei den diesjährigen US Open mit einem ärmellosen T-Shirt. Und erinnert damit stark an Landsmann Rafael Nadal.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 15:24 Uhr

Obwohl Rafael Nadal bei den diesjährigen US Open nicht mit von der Partie ist, bringt Carlos Alcaraz den Spanier wieder zurück aufs Spielfeld. Zumindest in modischer Sicht. Denn Alcaraz überzeugte gestern Nacht in einem ärmellosen Schwarzen Nike-T-shirt, welches auch nach dem Vier-Satz-Sieg des Spaniers Thema war. Moderator war niemand anders als der Australier Nick Kyrgios, der nach längerer Verletzungspause bei dem UTS-Turnier in New York aufschlug und Casper Ruud vom Platz fegte. In New York ist er von der Seitenlinie als Interviewer unterwegs und schnappte sich nach dem Match direkt den Spanier für ein On-Court-Interview. “Das ist eine Frage für viele aus dem Publikum und für mich”, startete Kyrgios, “Ich liebe es, wenn du ärmellose Shirts hier auf dem Platz trägst. Deine Arme sehen sensationell aus.” Alcaraz antwortete lachend: “Ich liebe es, in ärmellosen Shirts zu spielen."

Und fügte immer noch lachend hinzu:" Bei bestimmten Turnieren spiele ich mit ärmellosen Shirts, um den Gegnern Angst einzujagen- ich versuche es zumindest." Das Kyrgios die Kleiderwahl mehr als gefällt ist nicht verwunderlich- der Australier ist meist nur in Basketball-Trikots auf dem Tennisplatz anzutreffen. Der 21-jährige Spanier nannte anschließend noch den wahren Grund seiner Outfitwahl. “Hier in New York ist es so heiß, so schwül. Da versuchst du, nicht so viel zu schwitzen. Es freut mich, dass er die gefällt”, sagte Alcaraz in Richtung seines australischen Kollegen. Am Donnerstag wird der junge vierfache Grand-Slam-Champion erneut in New York aufschlagen. Man darf gespannt auf das nächste Outfit warten. Gegner ist der Niederländer Botic van Zandschulp, den Alcaraz bereits zweimal besiegen konnte.

