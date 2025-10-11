Alcaraz bekommt eigenes Nike-Logo

Carlos Alcaraz steht kurz davor, in den exklusiven Kreis der Tennis-Ikonen von Nike aufgenommen zu werden. Der Spanier soll noch heuer sein persönliches Markenzeichen enthüllen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 10:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz bekommt sein eigenes Nike-Logo

Als Carlos Alcaraz im Jahr 2024 seinen Zehnjahresvertrag mit Nike verlängerte, wurde deutlich, dass der US-Sportgigant die Strahlkraft des Shooting Stars weiterhin zu nutzen gedachte. Medienberichten zufolge kassiert der Spanier von Nike zwischen 15 und 20 Millionen US-Dollar pro Jahr. Solche Summen erreichten bisher nur absolute Markenikonen wie Federer oder Nadal. Nun folgt der nächste Meilenstein: ein eigenes Logo, das laut spanischen Berichten bei den ATP-Finals 2025 in Turin enthüllt werden soll. Bis dahin bleibt das Design unter strengem Verschluss.

Ein persönliches Nike-Logo ist im Tennis gleichbedeutend mit einer offiziellen Ikonisierung. Roger Federer trug das elegante “RF” wie ein Gütesiegel, Rafael Nadal wurde mit seinem Stierkopf-Emblem zur Marke. Naomi Osaka bekam ein minimalistisches, an das Japanische angelehntes Schriftzeichen “NO”, das in limitierten Kollektionen erschien. Nun soll Alcaraz als jüngster Spieler überhaupt in diese Riege aufgenommen werden.

Sinner bereits einen Schritt voraus

Während Alcaraz seine Marke also derzeit noch fertig entwickelt, hat Jannik Sinner bereits vorgelegt. Der Südtiroler, ebenfalls Nike-Athlet, trägt seit 2024 ein eigenes “Fox”-Logo, eine Anspielung auf seine roten Haare. In Turin verkaufte Nike limitierte Fanartikel mit dem Symbol, die in kürzester Zeit ausverkauft waren. Sinner hat seinen Zehnjahresvertrag bereits 2022 unterschrieben und soll jährlich 15 Millionen US-Dollar verdienen. Alcaraz übertrifft ihn hierbei leicht, was die Rivalität der beiden auch wirtschaftlich anheizt.

Ein Imperium im Aufbau

Neben Nike arbeitet Alcaraz mittlerweile mit insgesamt zwölf Sponsoren zusammen. Darunter finden sich keine geringeren Namen als BMW, Babolat oder Danone. Sein jährliches Einkommen aus Sponsoring wird auf rund 32 Millionen US-Dollar geschätzt. Diese Summe ist fast identisch mit seinem Preisgeld auf der Tour. Unterm Strich ist jemand wie Alcaraz halt unglaublich gut vermarktbar.