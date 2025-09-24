Alcaraz: Debüt in Tokio – auf den Spuren von Edberg und Co.

Premiere für Carlos Alcaraz in Tokio: Als Nummer 1 der Welt führt er das Feld des ATP-500-Turniers an – und könnte sich in die Riege der Elite-Champions einreihen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 18:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz beim Laver Cup für Team Europe

Tokio und die Nummer Eins der Welt – das passt. Von den bislang 29 Weltranglistenersten in der Geschichte der ATP haben seit der ersten Austragung 1972 bereits zwölf Spieler das Hartplatzturnier in der japanischen Hauptstadt gewinnen können. Fünf davon – Stefan Edberg, Pete Sampras, Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic – triumphierten mindestens einmal, während sie an der Spitze des Tennis standen.

Nach einem sensationellen Jahr und der Rückeroberung der Nummer 1-Position hat Alcaraz nun bei seiner Premiere in Tokio die Chance, sich dieser illustren Liste anzuschließen.

Rekordhalter Edberg und Sampras’ besondere Beziehung zu Tokio

Am erfolgreichsten war Stefan Edberg. Der Schwede nahm sechsmal in Tokio teil und konnte dabei vier Titel holen. 1991 triumphierte er erstmals als Nummer 1 der Welt – nach vorherigen Erfolgen in den Jahren 1987, 1989 und 1990.

Auch Pete Sampras nimmt in der Turniergeschichte einen besonderen Platz ein. Mit seinem ersten Tokio-Sieg stieg er an die Spitze der Weltrangliste auf. Zwei weitere Titel folgten, womit er bis heute der einzige Spieler ist, der in Tokio gleich zweimal als Nummer 1 gewinnen konnte.

Die Big Three in Tokio

Roger Federer nutzte 2006 seine einzige Teilnahme in Tokio, um das Turnier mit nur einem Satzverlust zu gewinnen – mitten in seiner Rekordserie von 237 Wochen in Folge auf Platz 1. Auch Rafael Nadal sicherte sich bei seinem Debüt als Weltranglistenerster den Titel. Ein Jahr später und als Nummer 2 der Welt konnte er das Kunststück nicht wiederholen. Der Spanier erreichte zwar das Finale, unterlag dort aber Andy Murray.

Schließlich schloss Novak Djokovic 2019 den Kreis der Big Three: Der Serbe krönte seine Saison mit dem Tokio-Sieg als amtierende Nummer 1 der Welt.