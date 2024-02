Alcaraz: "Djokovic und Sinner sind die Gegner, die es zu schlagen gilt"

Carlos Alcaraz ist beim ATP-250-Turnier in Buenos Aires der Topfavorit auf den Titel. Mit den Gedanken ist der zweifache Grand-Slam-Sieger auch bei Novak Djokovic und Jannik Sinner.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.02.2024, 08:30 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Buenos Aires der große Favorit auf den Titel

Carlos Alcaraz geht dieser Tage einen ungewöhnlichen Weg. Anders als seine größten Konkurrenten schlägt der zweifache Grand-Slam-Sieger bei der südamerikanischen Sandplatztournee auf. In dieser Woche steht zunächst das ATP-250-Event in Buenos Aires auf dem Programm, ab Montag wartet das 500er-Turnier in Rio de Janeiro.

"Vergangenes Jahr habe ich das Turnier geliebt. Die Leute sind wunderbar, es war ein unglaubliches Turnier für mich und ich wollte dieses Jahr wiederkommen", begründete der Titelverteidiger seine Rückkehr nach Buenos Aires. Erstmals in dieser Saison kann Alcaraz dabei auf die Unterstützung seines Trainers Juan Carlos Ferrero bauen.

Alcaraz hat auch Zverev "sehr im Blick"

Der ehemalige Weltranglistenerste trat die Reise zu den Australian Open aufgrund einer Knie-Operation nicht an. In Melbourne unterlag Alcaraz im Viertelfinale bekanntermaßen Alexander Zverev, der Titel ging an Jannik Sinner. Neben Novak Djokovic ist der Südtiroler für Alcaraz gemäß eigener Einschätzung derzeit der größte Konkurrent.

"Aktuell sind Djokovic und Sinner für jeden die Gegner, die es zu schlagen gilt", erklärte Alcaraz. Auch Zverev habe er nicht nur aufgrund seiner Niederlage in Melbourne "sehr im Blick". Aber: "Ich denke, dass Djokovic und Sinner im Moment ganz oben stehen."

Alcaraz wähnt sich in guter Form

Wer den Tennissport in den vergangenen Monaten verfolgte, kann Alcaraz kaum widersprechen. Selbst wartet der 20-jährige Spanier seit seinem Triumph in Wimbledon auf einen Titel. Grund zur Panik sieht Alcaraz deswegen nicht: "Ich bin sehr zuversichtlich und spiele auf einem guten Level."

Bereits in Australien habe er gutes Tennis gespielt, so Alcaraz. Zudem seien die Trainingstage auf Sand äußerst positiv gewesen: "Ich fühle mich körperlich sehr gut und spiele Tennis auf einem sehr hohen Niveau." In Buenos Aires trifft der Weltranglistenzweite zum Auftakt auf Juan Pablo Varillas oder Camilo Ugo Carabelli.

