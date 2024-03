Siegesserie vorbei: Die Kunst Jannik Sinner zu knacken

Jannik Sinner hat zum ersten Mal in diesem Jahr ein Tennismatch auf der ATP Tour verloren. Die Niederlage gegen Carlos Alcaraz war allerdings auch ein klares Signal an die Konkurrenz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 07:24 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sind abseits des Platzes für einen Plausch offen.

Carlos Alcaraz fügte Jannik Sinner im Halbfinale von Indian Wells die erste Saisonniederlage zu. Nach einer mehrstündigen Regenpause sprach zunächst alles für den Südtiroler, doch der Weltranglistenzweite kämpfte sich ins Match zurück und drehte die Partie letztendlich. Das achte Aufeinandertreffen der beiden jungen Grand-Slam-Sieger war erneut eine Blaupause dafür, wie die nächsten Jahre an der Weltspitze aussehen werden.

Jannik Sinner wirkte im dritten Satz leicht angeschlagen. Nachdem sich der Australian-Open-Sieger einmal an die Wade fasste, hatte der Dritte des ATP-Rankings kurze Zeit darauf Probleme mit dem Handgelenk. Grund dafür war eine spektakuläre Rettungsaktion nach einem Stopball seines Gegenübers. Es wirkte wie ein Symbolbild dafür, dass es aktuell zu den wohl schwierigsten Aufgaben im Tennis gehört Jannik Sinner zu besiegen.

Alcaraz brillierte mit Kampfgeist und Tempo

Carlos Alcaraz schaffte dies, in dem er ab dem zweiten Satz seine beiden vielleicht außergewöhnlichsten Fähigkeiten einsetzte: seinen unbändigen Kampfgeist gepaart mit dem möderischen Grundtempo. Das Ergebnis sah vom Spielstand her im dritten Satz deutlicher aus, doch Alcaraz musste viele intensive Ballwechsel durchstehen. Bei zunehmender Spielzeit mit besserem Ausgang für den späteren Sieger.

Jannik Sinners Siegesserie von 19 ungeschlagenen Matches in Folge ist beendet. Doch die Botschaft an die Tenniswelt war dabei deutlich: wer Jannik Sinner schlagen möchte, muss in den nächsten Monaten weit über seinem Limit spielen. Oder Carlos Alcaraz heißen.