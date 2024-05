ATP Challenger Bordeaux: Für Murray ist im Achtelfinale Schluss

Sir Andy Murray scheiterte in der zweiten Runde des ATP-Challengers in Bordeaux. Der an sieben gesetzte Murray unterlag dem ungesetzten Franzosen Gregoire Barrere in zwei Sätzen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 17.05.2024, 00:20 Uhr

© Getty Images

Nach seiner Sprungverletzung bei den Miami Open musste Andy Murray fast die ganze Sandplatzsaison pausieren. Nun gab er bei dem Challenger Turnier in Bordeaux sein Comeback. Das erste Match verlief nach einer Aufgabe des Qualifikanten Kyrian Jacquet im zweiten Satz relativ unspektakulär für den Schotten. Im heutigen Achtelfinale hat es für den ehemaligen Weltranglistenersten nicht mehr gereicht. Murray unterlag dem Franzosen Gregoire Barrere in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2.

Allerdings müssen die Tennisfans nicht allzu lange auf den nächsten Auftritt des Ausnahme-Spielers warten. Denn Murray, unermüdlich wie er ist, hatte eine Wildcard für das 250er-ATP-Turnier in Genf angenommen, welches ab dem 19. Mai stattfinden wird. Neben dem dreifachen Grand-Slam-Champion haben sich außerdem Casper Ruud, Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul und Kei Nishikori für das Turnier angekündigt. Ebenfalls aufschlagen wird Nicolas Jarry, der sich heute gegen Tsitsipas durchsetzten konnte und somit im Halbfinale des 1000-Masters-Turnier in Rom steht.