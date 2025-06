Alcaraz hält Schritt: Kampf um Nummer 1 könnte sich in zweiter Jahreshälfte zuspitzen

Durch seinen dramatischen Final-Erfolg über Jannik Sinner konnte Carlos Alcaraz den Rückstand auf seinen Endspiel-Kontrahenten und Weltranglisten-Ersten zumindest in Grenzen halten. Vorerst bleibt der Südtiroler jedoch unangefochten an der Spitze. Das könnte sich in der zweiten Saison-Hälfte jedoch ändern.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 00:04 Uhr

© Getty Images In der zweiten Hälfte des Tennisjahres 2025 könnte sich der Kampf um die Nummer 1 der Weltrangliste zuspitzen

Jeder, der das Privileg hatte, das Finale der French Open 2025 vor dem Fernseher oder gar live am Court Philippe Chatrier mitzuerleben, war sich einer Tatsache bewusst: Der epische Kampf zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wird als eines der besten Matches der Tennis-Geschichte in Erinnerung bleiben. Angesichts des gebotenen Dramas und der spielerischen Qualität geriet der Kampf um Weltranglisten-Platzierungen und -Punkte zu Recht vorerst zur Nebensache.

Der Triumphator aus Spanien zeigte nach dem Spiel, warum er zu Recht bei Tennis-Fans in aller Welt beliebt ist und zollte seinem Endspiel-Gegner den gebührenden Respekt. „Ich bin ziemlich sicher, dass du nicht nur einmal, sondern viele, viele Male hier Champion wirst. Es ist ein Privileg, bei jedem Turnier mit dir den Platz zu teilen“, sagte Alcaraz noch auf dem Platz, nachdem er Sinners 20 Spiele andauernde Siegesserie bei Grand Slams beendet hatte. „Ich bin einfach wirklich, wirklich glücklich, mit dir in diesem und in anderen Turnieren Geschichte schreiben zu können. Du bist eine große Inspiration für junge Kinder und für mich.“

Positionen noch klar bezogen

Trotz aller gegenseitiger Respektbekundungen wird der Kampf um die Nummer 1-Position im Welttennis weiter hart geführt werden. Im Moment sind die Positionen noch relativ klar bezogen. Carlos Alcaraz bleibt als Roland Garros-Titelverteidiger bei seinen 8.850 Punkten stehen, während Jannik Sinner 500 Punkte hinzugewann und nun bei 10.880 Punkten hält.

Damit steht eines jetzt schon fest: Eine allzu schnelle Ablöse wird es nicht geben und Jannik Sinner wird auch nach Wimbledon noch an der Spitze der Weltrangliste stehen - auch, wenn der 23-jährige Italiener in den nächsten Wochen unter anderem den vorjährigen Turnier-Sieg in Halle zu verteidigen hat. Nach seinem Wimbledon-Triumph 2024 kann Carlos Alcaraz nämlich auch im Tennis-Mekka höchstens seine Punkte verteidigen, während Jannik Sinner nach seiner letztjährigen Viertelfinal-Niederlage gegen Daniil Medvedev durchaus Raum nach oben hat.

Alcaraz kann nach Wimbledon viele Punkte holen

Wenn er seine starke Form beibehält, bietet sich für den Weltranglisten-Zweiten aus Spanien nun allerdings die Chance, bis zur zweiten Hälfte der Saison 2025 in Schlagdistanz zu bleiben. Und danach könnte tatsächlich ein ernsthafter Angriff auf die Nummer 1-Position erfolgen. Während der Südtiroler aufgrund einer brillanten zweiten Saisonhälfte 2024 (unter anderem mit den Turniersiegen in Cincinnati, Shanghai, bei den US Open und bei den ATP-Finals), jede Menge Punkte zu verteidigen haben wird, ist beim Spanier eher das Gegenteil der Fall. Alcaraz fuhr nach Wimbledon größtenteils eher bescheidene Ergebnisse ein und wird somit jede Menge Möglichkeiten haben, sein Punktekonto aufzustocken.

Endgültig aus dem Rennen um die Nummer 1 verabschiedet hat sich (zumindest vorläufig) Alexander Zverev, der in Roland Garros 900 Punkte verlor und als Weltranglisten-Dritter derzeit bei 6.385 Punkten hält. Angesichts des Rückstands von rund 4.500 Punkten und der übermächtigen Konkurrenz auf den beiden vorderen Plätzen, geht es für den Deutschen nun wohl vorrangig darum, den dritten Platz abzusichern. Das wird schwer genug, gibt es doch mit Jack Draper (Vierter mit 4.800 Punkten), Novak Djokovic (Fünfter mit 4.630 Punkten), Lorenzo Musetti (Sechster mit 4.560 Punkten) und Taylor Fritz (Siebenter mit 4.485 Punkten) gleich vier Spieler, die weniger als 2.000 Punkte Rückstand auf den Hamburger haben.

Zverev hat diese Woche die Möglichkeit, als Topgesetzter beim ATP-250-Rasenturnier in Stuttgart sein Punktekonto etwas aufzustocken.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart