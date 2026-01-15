Alcaraz im Vorfeld der Australian Open: "Ich muss mich abseits des Platzes bessern"

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz erklärte in einem Interview im Vorfeld der Australian Open, in welchen Bereichen er bei sich selbst noch Verbesserungspotential sieht.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 15.01.2026, 15:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz will in Melbourne den Career-Grand-Slam komplettieren.

Nachdem er in Melbourne ein Showmatch gegen Alex de Minaur bestritten und mit 6:3, 6:4 gewonnen hatte, gab Alcaraz Auskunft über die Preseason und seine Entwicklung auf und neben dem Platz.

"Man muss jeden Gegner im Auge behalten; alle Spieler sind bereit, hart zu arbeiten, um Großes zu erreichen, also muss man darauf vorbereitet sein", hat der achtfache Grand Slam-Sieger seine Konkurrenz genau im Blick. Auch er selbst wisse, woran er zu arbeiten habe: "Was mich betrifft, habe ich einige Dinge, die ich schon oft erwähnt habe. Ich muss konzentriert bleiben und darf weder während der Spiele noch während der Turniere die Konzentration verlieren", so der 22-Jährige.

Auf etwaige spielerische oder taktische Adaptierungen wollte der Spanier jedoch nicht konkret eingehen. "Ich kann euch nicht sagen, was mein Hauptziel in der Saisonvorbereitung war, denn meine Konkurrenten schauen zu“, meinte Alcaraz etwas kryptisch.

"Ich arbeite hart daran, glücklich zu sein"

Der Weltranglisten-Erste will sich jedenfalls nicht nur auf dem Platz weiterentwickeln: "Ich muss mich abseits des Platzes im Vergleich zu jetzt verbessern. Das hilft einem enorm, wenn man den Platz betritt und 100 % geben kann.“ Und weiter: "Ich arbeite hart daran, glücklich zu sein, mich gut zu benehmen und positiv zu sein. Das sind Dinge, die andere vielleicht nicht für so wichtig halten, aber für mich und im Tennis sind sie grundlegend“. Ob diese Aussagen möglicherweise als kleiner Seitenhieb in Richtung Ex-Coach Juan Carlos Ferrero gemeint sind, darüber kann man nur spekulieren. Eigentlich ist Alcaraz jedoch kein Typ, der Seitenhiebe verteilt.

Die Aussichten vor den Australian Open sind trotz der Trennung von Ferrero jedenfalls gut, das haben die Leistungen in den Exhibitions gezeigt. Obwohl die Buchmacher vor Turnierstart Jannik Sinner knapp vorne sehen, wird "Carlitos" in den kommenden zwei Wochen alles daran setzen, zum ersten Mal den Titel bei den Australian Open zu holen. Gelingt ihm das, hätte er bereits mit 22 Jahren den Career-Grand-Slam vollendet und wäre somit der jüngste Spieler, der alle vier Grand Slam-Turniere gewinnen konnte.

Am Sonntag wartet in Melbourne zum Auftakt der australische Lokalmatador Adam Walton, der derzeit auf Platz 79 der Weltrangliste steht.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open