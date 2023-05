Alcaraz, Sabalenka und Feli Lopez - Der große Kuchenskandal von Madrid

Morgen geht das Turnier in der Caja Magica von Madrid zu Ende. Und Turnierdirektor Feliciano Lopez hat nicht nur mit sportlichen Fragen zu kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2023, 07:25 Uhr

© Twitter/Mutua Madrid Open Tja ...

Der Job des Turnierdirektors kann selbst an einem Mann wie Feliciano Lopez zehren. Feli, ab und zu ja immer noch aktiv und erst kürzlich von Matteo Berrettini als bestaussehender Spieler auf der ATP-Tour abgelöst (oder auch nicht), ist dieser Tage in Madrid öfters im TV zu sehen. Und wirkt so, als wäre die Nächte insgesamt sehr kurz ausgefallen. Was ja auch stimmt, die Night Sessions im Manolo Santana Stadion fallen in diesem Jahr fast durchwegs sehr ausführlich aus.

Und dann kommt auch noch Victoria Azarenka um die Ecke. Also: Eigentlich nicht ganz, die zweimalige Major-Siegerin aus Belarus retweetete lediglich eine Beobachtung eines Tennisfans: Dass nämlich der Geburtstagskuchen für Aryna Sabalenka in Madrid deutlich kleiner ausgefallen sei als jener für Carlos Alcaraz. Neugierig macht allerdings der Kommentar von Azarenka, der sinngemäß so zu übersetzen ist: „Nichts trifft die unterschiedliche Behandlung besser.“

Zwei Equipen beim Ballpersonal

Nun ist nicht ganz klar, worauf Vika genau Bezug nahm: Denn beim Preisgeld sind Frauen und Männer gleichgestellt, die Champions bekommen jeweils 1.105.265.- Euros. Vielleicht ist es die etwas eigenartige Matchansetzung, die allerdings auch bei den Männern für unnatürlich lange Pausen gesorgt hat.

Feliciano Lopez jedenfalls sah sich genötigt, auf den Tweet von Victoria Azarenka zu antworten. Und wirkte dabei nicht ganz so souverän wie so oft beim gepflegten Aufschlag-Volley-Spiel. Die Argumentationskette (1. Alcaraz hat das Finale erreicht; 2. Alcaraz habe auf dem Center Court gespielt; 3. Madrid sei ein spanisches Turnier) lässt Wünsche offen, ebenso der Zusatz, dass sich Holger Rune - auch ein Geburtstagskind dieser Woche - hoffentlich nicht über seine Torte beschwert hat. Aryna Sabalenka hat sich zur Causa übrigens noch nicht geäußert.

Das entstandene Bild ist zumindest komisch (ebenso wie der Umstand, dass es wohl zwei Equipen von Ballpersonal gibt: eine für die Showmatches im Manolo Santana; eine für die billigeren Courts - der Unterschied im Outfit ist markant). Andererseits: Hat ein Turnierdirektor eines 1000er-Turniers wirklich die Zeit und Muße, um sich um die Bestellung von Süßspeisen zu kümmern?