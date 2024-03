Alcaraz schlägt Nadal beim Netflix Slam: Las Vegas hat es gefallen

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz haben am Sonntag in Las Vegas ein unterhaltsames Showmatch abgeliefert. Mit erwartbar wenigen Erkenntnissen. Und einem 3:6, 6:4 und 14:12 für Alcaraz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 23:58 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Carlos Alcaraz hatten in Las Vegas viel Spaß

Das Staraufgebot im Kommentatoren- bzw. Moderatorenpool konnte mit jenem auf dem Court im Mandalay Bay Hotel in Las Vegas am Sonntagabend (Ortszeit) fast problemlos mithalten: Während sich unten auf dem grauen Court nämlich Rafael Nadal (22 Grand-Slam-Siege) und Carlos Alcaraz (zwei Major-Titel) beim „Netflix Slam“ bespielten, hielten als Experten Andy Roddick (mithin der letzte US-amerikanische Einzel-Champion bei einem der vier größten Turniere) und Hausherr André Agassi (acht Majors) her. Ach, ja: Jim Courier, der je zweimal die French Open und die Australian Open für sich entscheiden konnte, kommentierte das Match der beiden Spanier gemeinsam mit Patrick McEnroe.

Die großen Fragen bei diesem Match waren weniger sportlicher, denn vielmehr medizinischer Natur. Wie sieht es mit der Hüfte von Rafael Nadal aus, wie mit dem Sprunggelenk von Carlos Alcaraz? Beide wollen ja in der laufenden Woche schon in Indian Wells an den Start gehen, Alcaraz sogar als Titelverteidiger.

Nadal mit besserem Start

Showeinlagen waren unter diesen Bedingungen eher nicht zu erwarten. Wobei das Publikum dafür bereit gewesen wäre, keine Frage. Schon der erste Punkt von Nadal, den er mit einem lässigen Volley abschloss, wurde gefeiert wie ein erfolgreicher Satzball. Dem geschulten Auge musste aber doch auffallen, dass weder der Altmeister noch sein potenzieller Nachfolger wirklich jeder Kugel bedingungslos hinterherliefen. Auf übertrieben lange Ballwechsel hatten beide keine Lust.

Aber gut: Nadal nahm Alcaraz gleich dessen ersten Aufschlag ab, rettete das Break ohne großen Widerstand zum 6:3 über die Zeit. Sehr zur Freude von Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas, von denen wir nun auch wissen, dass sie ein Feriendomizil auf Mallorca besitzen und darob eher Rafael Nadal die Daumen in diesem Showmatch gedrückt haben.

Alcaraz braucht sechs Matchbälle

Im zweiten Akt drehte Alcaraz den Spieß zunächst um. Auch weil Nadal deutlich schwächer servierte, seinem Gegner sechs Doppelfehler schenkte. Alcaraz erwiderte die Freundlichkeiten mit einem schlampig ausgeführten Aufschlagsspiel bei 5:3. Nadal schaffte das Rebreak. Und gab sein Service zum Satzausgleich ab.

Im Matchtiebreak führte Alcaraz mit 9:7, Nadal wehrte die ersten beiden Matchbälle ab, den zweiten mit einem grandiosen Passierschlag. Da ging auch das Publikum noch einmal steil. Am Ende war es die sechste Chance, die Alcaraz zu nutzen wusste, um sich doch noch mit 3:6, 6:4 und 14:12 zu behaupten.