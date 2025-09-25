Alcaraz über Sinner-Rivalität: "Ich wusste, dass er etwas ändern würde"

Carlos Alcaraz in Tokio, Jannik Sinner in Peking – die beiden Überflieger des Tennissports werden die nächste Turnierwoche nicht zusammen bestreiten. Trotzdem dreht sich (fast) alles um die aktuelle Rivalität…

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 18:21 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bei ihrem letzten Aufeinandertreffen bei den US Open

Letztes Jahr um diese Zeit besiegte Alcaraz Sinner in einem spannenden Finale um den Titel in Peking. Dieses Jahr teilt sich die Weltspitze des Tennis auf: Sinner wird als Topgestetzer in China an den Start gehen, Alcaraz führt das Feld in Tokio an.

Obwohl die beiden Spieler frühestens bei dem Master in Shanghai (1.-12. Oktober) aufeinandertreffen können, ist eines der meistdiskutierten Themen, die Tennisrivalität der aktuellen Überflieger. Während Alcaraz gegenüber den Medien vermutete, dass Sinner „sein Spiel ändern wird“, bestätigte der Italiener genau das: Er habe nach seiner US-Open-Niederlage „viele kleine Änderungen“ vorgenommen.

Der Italiener besiegte den Spanier im Juli im Finale von Wimbledon, hatte jedoch in New York nur wenig Antworten auf die Spielweise seines 22-jährigen Kontrahenten parat. Mit seinem 6. Grand Slam Titel sicherte sich Alcaraz auch die 10:5-Führung im direkten Vergleich.

Da die Chancen momentan sehr gut stehen, dass Sinner immer wieder im Finale auf Alcaraz treffen wird, war dieser nun am Zug, sein Spiel zu ändern. „Wir haben viel über dieses Finale nachgedacht“, sagte Sinner vor seinem Auftaktmatch bei den China Open in Peking. „Wir arbeiten an neuen Dingen. Wir ändern viele kleine Details. Die Fehlerquote ist im Moment sicherlich etwas höher, aber ich hoffe, dass sich das wieder verbessert.“

Alcaraz: “Ich werde vorbereitet sein”

Auch Alcaraz ist sich der Umstellung seines größten Rivalen bewusst, denn es sei „genau das Gleiche, was ich getan habe, als ich ein paar Mal gegen ihn verloren habe“, erklärte der 22-Jährige vor seinem Debüt in Tokio. Wie man den Spanier kennt, freut dieser sich aber schon auf die neuen Herausforderungen, die möglicherweise auf ihn zukommen werden: „Ich werde versuchen, diese Veränderungen zu meistern und mich auf diese Rivalität vorzubereiten. Ich denke, es wird besser für mich und für den Tennissport sein. Aber gerade läuft es auf jeden Fall großartig.“

Bei seinem morgigen Tokio-Debüt eröffnet Alcaraz gegen Sebastian Baez. Sinner, der erstmalig mit seinem neuen Physio anreiste, trifft auf den ehemaligen Peking-Finalisten Marin Cilic.