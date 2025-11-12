Single Alcaraz und Raducanu stehen bald wieder gemeinsam auf dem Court

Carlos Alcaraz und Emma Raducanu geben noch in diesem Jahr eine Fortsetzung als Mixed-Paar.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 22:30 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz, Emma Raducanu

Beim vieldiskutierten neuen Mixed-Event im Rahmen der US Open 2025 hatten sich ja einige prominente Paarungen zusammengefunden. Ein Hingucker aber, ganz klar: Carlos Alcaraz und Emma Raducanu. Auch wenn die beiden schnell das frühe Aus ereilte.

Den Kopf in den Sand stecken beide aber nicht. Im Rahmen eines Schaukampfs mit dem Titel “A Racquet at The Rock” treten die beiden am 7. Dezember in New Jersey an. Hier steht zunächst das Duell zwischen Raducanu und der zweifachen Major-Finalistin Amanda Anisimova an, gefolgt vom Duell zwischen Alcaraz und Frances Tiafoe. Danach soll noch gedoppelt werden.

Was läuft zwischen Alcaraz und Raducanu?

Was freilich auch die schöne Tennis-Gerüchteküche weiter anheizen wird. Denn um eine mögliche Liebelei zwischen Alcaraz und Raducanu wird seit dem Sommer spekuliert, speziell nachdem Raducanu ein Alcaraz-Match in Queen's von der Tribüne aus verfolgt hatte.

Im Rahmen der laufenden ATP Finals aber stellte Alcaraz klar, dass er aktuell Single ist. Das übrigens auf Nachfrage von Ex-Profispielerin Elena Vesnina, die in Turin fürs russische Fernsehen arbeitet.

Ob sein Herz denn vergeben sei, wollte die Ex-Nummer 13 wissen. “Nein, ich bin frei”, antwortete Alcaraz.