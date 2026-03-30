Alcaraz und Sinner - als Padel-Doppel unschlagbar?

Hätten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner als Padel-Doppel gegen die beste Paarung der Welt eine Chance? Manche sagen so, andere so …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.03.2026, 11:54 Uhr

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Seit ein paar Tagen kursiert bei TikTok ein Video, in dem sich vier sehr talentierte Männer zu Wort melden. So viel darf als gesichert gelten.Wann und wo genau Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Arturo Coello und Augustin Tapia ihre Statements abgegeben haben, lässt sich alleine aus den Bewegtbildern nicht ganz nachvollziehen. Inhaltlich kommt aber schon einiges über.

Die Frage des Tages lautete jedenfalls: Wären Carlos Alcaraz und Jannik Sinner als Doppel im Padel gut genug, um es mit dem dort besten Paar Arturo Coello und Augustin Tapia aufzunehmen. Die Meinungen gehen da durchaus auseinander. Coello, nach aktueller Lesart der beste Padel-Profi der Welt, gesteht den Tennis-Cracks exakt null Chancen zu. Umgekehrt wäre es ja genauso, so Coello. Im Tennis hätten er und Tapia keine Chance.

Letzterer ist da schon ein bisschen diplomatischer. Und meint, dass das Doppel Alcaraz/Sinner im Padel Potenzial hätte.

Alcaraz lacht schelmisch

Carlos Alcaraz wiederum meinte, dass es für ihn überhaupt keine Frage sei, dass er und Sinner gegen Coello und Tapia gewinnen würden. Aber den Schelm hat er mit einem vielsagenden Lächeln da schon heraushängen lassen, der Carlitos.

Und Jannik Sinner lässt sich auf das Spielchen gar nicht richtig ein. Wenn er mit seinem ärgsten Rivalen tatsächlich ein Doppel im Padel bilden würde, dann müsste Alcaraz alles für ihn übernehmen. Denn im Padel diagnostiziert Sinner bei sich selbst noch eklatante Schwächen.

Im selben Contest wurde Arturo Coello übrigens auch gefragt, welche Tennisprofis beim Padel wohl liebste Figur abgeben würden. Die Antworten? Grigor Dimitrov wegen seines Ballgefühös. Und Alexander Zverev wegen seiner Größe.

