Alcaraz und Sinner besser als Federer, Nadal, Djokovic? Becker widerspricht Wilander

Haben Carlos Alcaraz und Jannik Sinner das Tennis auf ein höheres Level gehoben als Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic? Dazu gehen die Meinungen auseinander.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 10:08 Uhr

Die Tenniswelt war ja extrem begeistert vom Peking-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner - zurecht natürlich.

Alcaraz siegte hier in engen drei Sätzen, kurz später sah man die beiden Finalisten im gemeinsamen Anflug nach Shanghai. Und mittlerweile sind beide hier auch auf dem Platz aktiv. Tennis halt.

Die Rivalität zwischen Alcaraz und Sinner, sie ist ein Traum für unseren Lieblingssport; die Matches der beiden liefern, was sie versprechen. Alcaraz führt übrigens im Head-to-Head mit 6:4, in diesem Jahr gingen alle drei Aufeiandertreffen an den Spanier.

“Keine Chance, dass jemals jemand besser Tennis gespielt hat”

Alcaraz und Sinner haben damit gute Chancen, den “Big 3” in Sachen große Matches zu folgen - Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic also. Und geht es nach Tennislegende Mats Wilander, haben die Jungs die Altmeister in Sachen Qualität bereits übertrumpft.

“Ich hoffe, Roger, Novak und Rafa hören nicht zu, aber in Sachen Niveau … wenn Sinner und Alcaraz in Bestform sind, gibt es keine Chance, dass jemals jemand besser Tennis gespielt hat”, so der Eurosport-Experte.

Wilander steht recht alleine da

Wonach dem guten Mats auf X einiges an Gegenwind entgegenblies. Ob er das Wimbledonfinale 2008 (zwischen Nadal und Federer) vergessen habe? Oder das Goldmedaillenmatch zwischen Djokovic und Alcaraz kürzlich in Paris? Und vermittelnd: nun ja, in Sachen Bewegung und Athletik, okay, aber ansonsten doch bitte noch nicht.

In diese Kerbe schlugen allerdings nicht nur Fans, sondern auch ehemalige Profis. Ex-Spieler Alex Dolgopolov beispielsweise. “Sorry Mats, ich schaue in letzter Zeit kaum Tennis, aber habe die Highlights zufällig gesehen und meine Meinung ist womöglich wertlos. Aber ich stimme nicht zu. Die ‘Big 3’ hatten ein weit höheres Level darin, die Höhe des Balles zu verstehen, ebenso Tempowechsel und Winkel", so der Ex-Weltranglisten-13. Er würde an einem guten Tag zwischen allen nie aktuelle Spieler für solche Vergleiche vorziehen.

Dolgopolov wiederum bekam Rückendeckung von Boris Becker. “Ich stimme Alex zu”, so der Wilander-Experten-Kollege. “Entschuldige, Mats …”

Und wie ist eure Meinung zu dem Thema?