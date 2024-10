ATP Masters Shanghai: Nach Sinner und Medvedev bleibt auch Alcaraz in der Spur

Carlos Alcaraz ist nach einem unterhaltsamen 7:6 (5) und 6:3 gegen Lokalmatador Yibing Wu in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 15:49 Uhr

Drei Viertel des Regen-Programmes am Sonntag sind in Shanghai absolviert. Und nach Daniil Medvedev und Jannik Sinner hat es auch Peking-Champion Carlos Alcaraz in das Achtelfinale des vorletzten 1000er-Events des Jahres geschafft. Im Gegensatz zu den Kollegen benötigte Alcaraz gegen Yibing Wu beim 7:6 (5) und 6:3 allerdings nur zwei Sätze.

Wie schon am Samstag machte das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Diesmal konnte keine einzige Partie auf den Außenplätzen ausgetragen werden. Also eröffnete Medvedev mit einem 5:7, 6:4 und 6:4 gegen Matteo Arnaldi. Sinner folgte mit einem 6:7 (3), 6:4 und 6:2 nach.

Alcaraz im Achtelfinale gegen einen Franzosen

Carlos Alcaraz zeigte sich nach seinem 100. Matchsieg auf Hartplatz von der Leistung seines Gegners beeindruckt. Es komme nicht oft vor, dass er auf dem Court dominiert werde, erklärte der Spanier nach seinem Sieg. Die nächste Ausgabe für den viermaligen Major-Champin wird auf jeden Fall eine französische Anmutung haben: Es geht entweder gegen Gael Monfils oder Ugo Humbert.

Die ausgefallenen Matches sollen nun allesamt morgen nachgetragen werden. Bei besserer Wetterprognose. Davon betroffen sind auch Novak Djokovic und Alexander Zverev, die einen zusätzlichen Ruhetag bekommen. Weil ihre Drittrundengegner erst ermittelt werden müssen.

