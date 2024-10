ATP-Masters Paris-Bercy: Alex De Minaur lässt Hoffnung auf ATP Finals Teilnahme wachsen

Alex De Minaur hat bei dem ATP-Master-1000-Turnier in Paris-Bercy einen souveränen Start hingelegt. Mit einem 7:5 und 6:1-Sieg spielt sich der Australier immer weiter in Richtung der ATP Finals in Turin. Für Hubert Hurkacz ist die Hoffnung auf eine Teilnahme endgültig geplatzt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 23:05 Uhr

Nachdem De Minaur nach den US Open lange verletzungsbedingt auf der ATP-Tour fehlte, scheint es dem Australier körperlich immer besser zu gehen, was der der 25-jährige auch bereits in Wien zeigte und bestätigte. Bei dem Masters Turnier in Paris gelang De Minaur ebenfalls ein vielversprechender Start. In zwei glatten Sätzen spielte sich der amtierende Acapulco-Champion ins Sechzehntelfinale und damit weiter in Richtung der ATP Finals. Durch Andrey Rublevs heutigem Erst-Runden-Aus, würde dem Australier ein Viertelfinaleinzug reichen, um den Russen im Race to Turin zu überholen. Momentan steht der 25-jährige auf dem neunten Platz.

Für den Titelträger aus 2022, Holger Rune, besteht durch seinen 6:4 und 6:4-Auftaktsieg gegen Matteo Arnaldi weiterhin eine Mini-Chance, sich vielleicht doch noch einen der drei heiß umkämpften Spots im Race to Turin zu sichern. Endgültig aus dem Rennen für die ATP Finals ist Hubert Hurkacz. Der Estoril-Champion fehlte in den letzten Wochen verletzungsbedingt und bestätigte im heutigen Erst-Runden-Aus gegen Aleks Michelsen, dass er noch nicht wieder zu seiner alten Form zurückfinden konnte. Hurkacz unterlag dem US-Amerikaner mit 6:1 und 6:3.

Richard Gasquet sagt „Au Revoir“ zu dem Rolex Masters in Paris

Für den 38-jährigen Franzosen Richard Gasquet war es der letzte Auftritt bei dem ATP-Master-1000-Turnier in Paris-Bercy. Lokalmatador Gasquet wurde Dank einer Wildcard ins Hauptfeld zugelassen, konnte gegen Zizou Bergs allerdings nicht viel ausrichten. Der erfahrende Franzose kündigte bereits Anfang Oktober an, dass er seine 23-jährige Karriere bei den French Open 2025 beenden will.

