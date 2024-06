Alex de Minaur: Mit „einem Lächeln“ zum neuen Karrierehoch

Alex de Minaur hat im niederländischen ‘s-Hertogenbosch mit dem Titel auch ein neue Karrierehoch erspielt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 08:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur steht an diesem Montag so gut wie nie zuvor im ATP Ranking.

„Ein neues Karrierehoch ist immer ein schöner Bonus. Die weitere Rasensaison werde ich mit einem Lächeln bestreiten“, sagte der neue Weltranglistensiebte nach seinem Finalsieg gegen Sebastian Korda beim ATP-250er-Event in den Niederlanden. Zwei Plätze machte der Australier an diesem Montag im ATP-Ranking gut und steht damit so hoch wie nie zuvor.

Dass de Minaur selbst diesen Schritt jedoch als „Bonus“ betitelt zeigt, dass der 25-Jährige durchaus noch einige vor hat in dieser Rasensaison und gerne noch ein weiterer Titel hinzukommen darf.

Wimbledon bisher ohne Viertelfinale für de Minaur

In Wimbledon war das Achtelfinale im Jahr 2022 das bisher beste Ergebnis des zweimaligen ATP-Titelträgers bei Rasenturnieren. Insgesamt konnte de Minaur bereits neun Endspiele auf der ATP Tour gewinnen. In Wimbledon soll zumindest nun der nächste Schritt erfolgen und ein bessers Ergebnis her als in den letzten Jahren.

Abgesehen vom eigenen Erfolg gab es für Alex de MInaur auch noch etwas anderes zu feiern: Denn seine Freundin Katie Boulter holte in Nottingham den Titel. Was insofern bemerkenswert war, als dass sich diese Konstellation schon früher in der Saison 2024 ereignet hatte. Da triumphierte de Minaur in Acapulco, setzte sich in ein Flugzeug und feuerte am darauffolgenden Tag in San Diego Boulter in deren Endspiel gegen Marta Kostyuk an. Mit Erfolg!