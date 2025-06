Alexander Bublik: Voller Fokus auf Wimbledon

Nach seinem Titelgewinn in HalleWestfalen hat Alexander Bublik seinen Start beim ATP-250-Turnier in Eastbourne abgesagt. Stattdessen fokussiert sich der Kasache voll auf Wimbledon.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 20:10 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik triumphierte zuletzt in HalleWestfalen

Angedeutet hatte er es ja schon nach seinem Turniersieg in HalleWestfalen, die offizielle Bestätigung folgte dann am Dienstag: Alexander Bublik wird in dieser Woche nicht beim ATP-250-Event in Eastbourne aufschlagen und sich stattdessen direkt in Wimbledon auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres vorbereiten.

Mit seinem brandgefährlichen Spiel auf Rasen zählt Bublik spätestens seit seinem Triumph in Nordrhein-Westfalen auch in Wimbledon zum erweiterten Favoritenkreis. Nicht zuletzt deshalb hatte Halle-Finalgegner Daniil Medvedev darauf gehofft, dass Bublik bei der Auslosung am Freitag möglichst nahe bei Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz landet.

Ein Duell mit einem der beiden diesjährigen Grand-Slam-Champions ist frühestens in Runde drei möglich. Stand jetzt wird Bublik den Rasenklassiker im Südwesten Londons nämlich als Nummer 28 und damit als gesetzter Spieler in Angriff nehmen. Was nicht nur für den Kasachen eine gute Nachricht ist.

Bublik revanchierte sich an Sinner

Dass Bublik auch auf Grand-Slam-Niveau einiges zuzutrauen ist, stellte er erst unlängst bei den French Open in Paris unter Beweis. Dort bezwang er auf dem Weg ins Viertelfinale ja unter anderem Alex de Minaur und Jack Draper, ehe er gegen Sinner letztlich chancenlos war. Auf Rasen revanchierte sich Bublik dann aber bekanntermaßen für die klare Pleite in der französischen Hauptstadt.

In Eastbourne befinden sich nach Bubliks Absage mit Taylor Fritz und Tommy Paul nun zwei US-Amerikaner in der Favoritenrolle. Zumindest auf Stuttgart-Sieger Fritz dürfte aber schon in seiner Auftaktpartie einiges an Arbeit zukommen, trifft er doch auf Brasiliens Youngster Joao Fonseca.

Das Einzel-Tableau in Eastbourne