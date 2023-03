Alexander Dolgopolov: "Viele russische Tennisspieler unterstützen Putin"

Der ehemalige ukrainische Tennisspieler Alexander Dolgopolov ist sich sicher, dass Wladimir Putin die Unterstützung vieler russischer Tennisspieler und Tennisspielerinnen hat und zeigt auch Verständnis für das Verhalten von Marta Kostyuk nach dem Finale von Austin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 08:08 Uhr

Am Sonntag besiegte die Ukrainerin Marta Kostyuk die Russin Varvara Gracheva im Finale des WTA-Turneirs von Austin. Nach dem Finale erntete Kostyuk allerdings Kritik dafür, dass sie sich weigerte, ihrer russischen Gegernin die Hand zu geben. Sie weigerte sich auch, an dem Final-Fotoshooting teilzunehmen.

Ihr Landsmann und Ex-Tennisprofi Alexander Dolgopolov stellt sich klar auf die Seite von Kostyuk und verteidigt ihr Verhalten. Er beschuldigt das Tennis, "den Sport nicht vom Genozid fernzuhalten". Dolgopolov, der vor zwei Jahren das letzte Mal auf einem Tennisplatz als Profi stand, kämpft inzwischen in der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasoren.

Via Twitter teilte er weiter mit: "Putin hat in Russland eine riesige Unterstützung, wir haben zahlreiche Fakten, dass sogar viele Tennisspieler ihre Regierung unterstützen und nichts getan wurde."

Schon kein Handshake mit Azarenka bei den US Open

Nachdem sie Gracheva besiegt hatte, widmete die 20-jährige Kostyuk ihren ersten WTA-Titel all denen, die in der Ukraine "kämpfen und sterben". Ferne sagte die Austin-Siegerin: "Jeder, der auf den Tribünen sitzt und jeder, der zuschaut, insbesondere in der Ukraine, möchte ich sagen 'Slava Ukraini'. In der Position, in der ich mich jetzt befinde, ist es äußerst besonders, diesen Titel zu gewinnen."

Bei den US Open weigerte sich Kostyuk bereits, Victoria Azarenka die Hand zu geben. Nach dem Spiel in New York erklärte Kostyuk, dass russische und belarussische Spieler nicht unternehmen, um zu zeigen, dass sie gegen das sind, was in der Ukraine geschieht.