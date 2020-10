Alexander Zverev: 13 Titel mit 23 Jahren - stark, aber bei weitem nicht am stärksten

Alexander Zverev hat auf der ATP-Tour schon in jungen Jahren für Furore gesorgt, zuletzt mit zwei aufeinanderfolgenden Turniersiegen in Köln. Andere Spieler waren aber noch früher schon wesentlich erfolgreicher.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 21:29 Uhr

© Getty Images An Björn Borg kommt auch Alexander Zverev in einer Kategorie nicht ran

Die Möglichkeiten von Alexander Zverev ganz oben mitzuspielen, hat Günter Bresnik, langjähriger Trainer von Dominic Thiem, bei einem Auftritt seines ehemaligen Schützlings beim Münchner Tennisturnier als ziemlich gut eingeschätzt. Zverev, so Bresnik damals, habe die beiden wichtigsten Schläge im Sport schon in seinem Portfolio. Als da wären: der Aufschlag und der Return. Tatsächlich dominiert der mittlerweile 23-jährige Deutsche an guten Tagen mit seinem Service so gut wie alle Gegner. Die wiederum haben, so wie in Köln, so gut wie keine freien Punkte beim eigenen Aufschlag zu erwarten. Weil Alexander Zverev so stark retourniert.

Diese Qualitäten haben die deutsche Nummer eins zu nunmehr 13 Titeln auf der ATP-Tour geführt. Im exakten Alter von 23,51 Jahren. Wo Zverev dies im historischen Vergleich einordnet? Erstaunlich weit hinten, wie ein findiger Statistiker herausgefunden hat.

Connors Rekordhalter mit 109 Titeln

Björn Borg etwa hatte zu jenem Lebenszeitpunkt schon 53 Tour-Titel geholt, Jimmy Connors immerhin 43. Die klare Struktur der Tour in 250-/500-/1000-er-Events war zur aktiven Zeit von Borg allerdings nicht gegeben. Was den Vergleich ein wenig verzerrt. Dasselbe gilt für Connors. Interessant vielleicht, wie sich die Karrieren der beiden Kontrahenten nach den frühen erfolgen weiterentwickelt haben: Borg legte schon mit 26 Jahren seinen Schläger beiseite, kam schließlich auf 60 Turniersiege. Connors dagegen spielte bis weit in seine 30er hinein, hatte am Ende 109 Titel in seiner Bilanz stehen. Nach wie vor der Rekord.

Von den aktuellen Stars legte Rafael Nadal am schnellsten los. Der Spanier durfte sich im aktuellen Alter von Alexander Zverev bereits 36 Mal als Turniersieger feiern lassen.

Auch Roger Federer ist erfolgreicher gestartet als der Deutsche. Der Maestro konnte bis zum Stichtag 23 Titel einfahren. Novak Djokovic und Andy Murray haben es da vergleichsweise etwas ruhiger angehen lassen: Der Serbe mit 18 Siegen, Murray mit 16.

Hier die Alltime-Liste der Titel auf der ATP-Tour bis zum Alter von 23,51 Jahren

Name Titel Björn Borg 53 Jimmy Connors 43 Ivan Lendl 39 Rafael Nadal 36 John McEnroe 35 Pete Sampras 31 Boris Becker 30 Mats Wilander 27 Lleyton Hewitt 23 Roger Federer 23 Michael Chang 21 Andy Roddick 20 Stefan Edberg 19 Andre Agassi 19 Novak Djokovic 18 Jose-Luis Clerc 17 Andy Murray 16 Guillermo Vilas 14 Yannick Noah 14 Jim Courier 14 Marcelos Rios 14 Sergi Bruguera 13 Yevgeny Kafelnikov 13 Alexander Zverev 13