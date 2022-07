Alexander Zverev bestätigt Start beim ATP-Turnier in Tokio

Alexander Zverev (ATP-Nr. 2) will beim ATP-Turnier in Tokio vom 3. bis 9. Oktober 2022 an den Start gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.07.2022, 18:11 Uhr

Alexander Zverev

Das gab Zverev am Dienstag in den sozialen Medien des Turniers bekannt.

Zverev verwies natürlich auf seine Verbindung zu Tokio im Rahmen seines Olympiasiegs in 2021. "Ich freue mich natürlich darauf, nach Tokio zurückzukehren. Ich hatte dort die besten Erinnerungen, die man als Sportler haben kann, mit dem Gewinn der Goldmedaille." Er freue sich auch, in Tokio wieder vor Fans zu spielen - die Olympischen Spiele waren aufgrund der Coronapandemie ohne Zuschauer über die Bühne gegangen.

Zverev-Comeback: "Nichts überstürzen"

Aktuell bastelt Zverev an seinem Comeback auf die Tour: Er war im Halbfinale der French Open diesen Jahres gegen Rafael Nadal umgeknickt und hatte sich mehrere Bänderrisse am Sprunggelenk zugezogen.

Zverev hofft, zu den US Open wieder auf dem Platz zu stehen, will aber nichts überstürzen. "Ich möchte jedes Turnier, das ich spiele, gewinnen. Das ist mein Charakter. Ich fahre nicht zu Events, um nur daran teilzunehmen", sagte er vor wenigen Tagen. "Der Heilungsprozess läuft sehr positiv. Ich mache jeden Tag wichtige Fortschritte und ich freue mich auf die nächsten Aufgaben, die mich dem Tennisplatz immer näher bringen."

Er müsse sich aber bremsen und auf seinen Körper hören, so Zverev weiter.