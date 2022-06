Alexander Zverev: Endgültige Diagnose am Montag - "Mehrere Bänder gerissen"?

Alexander Zverev hat sich auf Instagram gemeldet - am Montag geht es nach Deutschland. Dort soll am Montag die endgültige Diagnose zu seiner am Freitag erlittenen Verletzung erfolgen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 17:52 Uhr

© Getty Images Wie steht es um Alexander Zverevs Knöchel?

Alexander Zverev hat bei seinem Halbfinalaus in Paris offenbar eine schwere Verletzung erlitten. "Nach den ersten medizinischen Untersuchungen sieht es so aus, als hätte ich mir mehrere seitliche Bänder im rechten Fuß gerissen", teilte er am Samstag bei Instagram mit: "Ich werde am Montag nach Deutschland fliegen, um mich weiteren Untersuchungen zu unterziehen und den besten und schnellsten Weg für meine Genesung zu ermitteln."

Auf dem mitveröffentlichten Foto posiert Zverev mit einem dick geschienten rechten Fuß auf Krücken vor einem Privatjet am Flughafen in Paris. Der 25 Jahre alte Olympiasieger bedankte sich zudem für die "große Unterstützung", die er erhalten habe. Zverev hatte die Partie der French Open gegen Rafael Nadal am Freitag beim Stand von 6:7 (8:10), 6:6 nach 3:13 Stunden Spielzeit aufgeben müssen, nachdem er stark umgeknickt war.

In der Nacht hatte sich der Weltranglistendritte dann erstmals geäußert. "Es sieht aus, als hätte ich eine schwere Verletzung, aber das medizinische Team und die Ärzte checken es noch", hatte Zverev in einer Videobotschaft in den Sozialen Netzwerken geäußert: "Ich halte euch alle auf dem Laufenden."

Zverev sprach davon, dass es für ihn auf dem Court Philippe Chatrier ein "fantastisches Match" war bis zu dem "natürlich sehr schwierigen Moment". Er musste die Hoffnung auf seine erste Finalteilnahme in Paris und sein zweites Major-Endspiel überhaupt aufgeben.

"Ich möchte natürlich Rafa gratulieren und ich hoffe, dass er mit seinem 14. Titel weitere Geschichte schreiben kann", fügte Zverev an.