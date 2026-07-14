Alexander Zverev im Club der 13 Alleskönner

In der Open Era haben bislang 13 Spieler die Endspiele von allen vier Grand-Slam-Turnieren erreicht. Neuestes Mitglied in dieser elitären Runde ist seit vergangenen Woche Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 22:59 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev ist in Wimbledon in einen elitären Kreis vorgestoßen

Das Dutzend der Alleskönner hat also Zuwachs gekommen, mit Alexander Zverev gibt es nun einen 13. Mann, der das Endspiel jedes einzelnen Grand-Slam-Turniers erreicht hat. In den USA würde man wohl von einem „Baker´s Dozen“ sprechen (12 plus eins gratis).

Wer sind die anderen Professionals, die sich in Melbourne, Paris, London und New York City in Titelmatches wiedergefunden haben?

Da sind zunächst einmal diejenigen, die tatsächlich den Karriere-Grand-Slam geschafft haben, einer sogar im selben Kalenderjahr, nämlich Rod Laver. Aber Rafael Nadal, Andre Agassi, Carlos Alcaraz und Roger Federer werden auch mit der ländergezogenen Version happy sein. Novak Djokovic vielleicht nicht so sehr: Schließlich hatte der serbische Großmeister 2021 ja bei den US Open im Endspiel gegen Daniil Medvedev die Chance auf den vierten Coup der Saison.

An drei verschiedenen Orten haben Ivan Lendl und Stefan Edberg gewonnen: Für Lendl blieb trotz zweier Finalteilnahmen Wimbledon ein ungelöstes Rätsel, Edberg verlor 1989 das legendäre Finale in Roland-Garros gegen Michael Chang. In dieser Reihe sieht sich auch Jannik Sinner, dem das Championat in Paris noch fehlt.

Ken Rosewall und Jim Courier standen auch an allen vier Kultstätten im Finale. Courier gewann je zweimal bei den Australian Open und den French Open, Rosewall siegte zuhause in Australien und bei den US Open. Nicht vergessen ist in diesem Zusammenhang auch Andy Murray, der zweimal in Wimbledon und einmal bei den US Open erfolgreich war, in Melbourne und Paris jeweils im Finale stand.

Alexander Zverev hat die Hürde der Finalteilnahmen nun einmal also geschafft. Der nächste Schritt wird dann sein, den zweiten Titel draufzusatteln.

