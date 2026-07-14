ATP Gstaad: Yannick Hanfmann startet mit Sieg

Yannick Hanfmann ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Pedro Martinez in das ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad gestartet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.07.2026, 12:41 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Yannick Hanfmann ist in Gstaad erfolgreich gestartet

Erfolgreicher Auftakt für Yannick Hanfmann in Gstaad: Der 34 Jahre alte Karlsruher hat den Umstieg von Rasen zurück auf Sand gemeistert und bei dem ATP-Turnier in der Schweiz das Achtelfinale erreicht. In seinem Erstrundenmatch bezwang der Weltranglisten-51. den Spanier Pedro Martínez aus Spanien 7:6 (6), 6:1.

Hanfmann hatte zuletzt in Wimbledon die zweite Runde erreicht und war dann am Russen Karen Chatschanow gescheitert. In Gstaad steht ihm nun ein Duell mit dem an Position drei gesetzten Valentin Vacherot aus Monaco bevor. Hanfmann ist beim Turnier der einzige deutsche Profi im Hauptfeld.