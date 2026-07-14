Jannik Sinner steht vor einer langen Regentschaft als Nummer eins

Mit seinem Triumph in Wimbledon hat Jannik Sinner seine Führung in der Weltrangliste einzementiert. Der Südtiroler wird wohl auch das Jahr 2026 als Branchenprimus abschließen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 18:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner führt das Ranking klar an

Den großen Traum vom Grand-Slam-Titel hat sich Alexander Zverev vor wenigen Wochen in Paris erfüllt, nächstes Ziel des Deutschen ist der Sturm an die Weltranglistenspitze. Mit dem Erreichen des Wimbledon-Endspiels schwang sich der 29-Jährige zum ersten Verfolger von Jannik Sinner auf, der Abstand ist mit 4970 Punkten aber durchaus beträchtlich.

Bei einem Sieg am Sonntag hätte Zverevs Rückstand auf Sinner “nur” 3570 Zähler betragen. Im Race wäre der Deutsche im Falle seines Wimbledon-Premierentriumphs sogar bis auf zehn Punkte an den Südtiroler herangerückt. Stattdessen beträgt Sinners Vorsprung im Jahresranking nun komfortable 1410 Zähler.

Die Chancen stehen für Sinner, der am Montag seine insgesamt 80. Woche als Weltranglistenerster antrat, also hervorragend, auch das Jahr 2026 als Nummer eins abzuschließen. Bis Jahresende hat der fünffache Major-Champion 5500 Punkte zu verteidigen, bei Zverev sind es nur 1980. Doch selbst wenn beide Spieler diese Zähler heute verlieren würden, hätte Sinner immer noch einen Vorsprung von 1450 Punkten.

Sinner auf 1000er-Ebene unantastbar

"Er hat einmal mehr gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist", hatte Zverev am Sonntag über den nun zweifachen Wimbledon-Champion Sinner gesagt. Neben ihm selbst seien nur Carlos Alcaraz und Novak Djokovic in der Lage, den Italiener ernsthaft herauszufordern.

Aktuell deutet tatsächlich nichts auf ein Ende von Sinners Dominanz hin. Vor allem bei den 1000er-Events war der 24-Jährige in dieser Saison bislang unantastbar, konnte er doch alle fünf Turniere auf diesem Level für sich entscheiden. In wenigen Wochen soll in Montreal (2. bis 13. August) der sechste Streich folgen.