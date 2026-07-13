ATP-Weltrangliste: Alexander Zverev überholt Alcaraz und ist Zweiter

Alexander Zverev hat sich durch sein tolles Wimbledonturnier wieder auf Rang 2 im ATP-Ranking gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 00:43 Uhr

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Alexander Zverev hält sich nicht lange mit negativen Erfahrungen auf.

Zverev überholt damit den seit April verletzten Carlos Alcaraz und steht wieder auf Rang 2 der Welt - ein Career-High, wenn auch kein neues für ihn. Zu Platz 1 ist es allerdings noch etwas hin: Hier thront Wimbledonsieger Jannik Sinner mit 13.450 Punkten. Der Italiener hat zwar keine Zähler hinzugewonnen in London (aufgrund seines Vorjahressiegs), seine Punkte aber gehalten. Zverev hat 8.480 Punkte.

Carlos Alcaraz kommt als Nummer 3 auf 8.160 Zähler. Dem Spanier sind seine Finalpunkte aus dem Vorjahr abgezogen worden. Aktuelle Bilder zeigen “Carlitos” allerdings wieder beim vorsichtigen Training. Ob das für eine Rückkehr auf der US-Tour reicht? Man wird sehen.

Weiter auf Platz 4 ist Felix Auger-Aliassime, erstmals die Nummer 5 stellt Alex de Minaur. Es folgen Ben Shelton (6.), Novak Djokovic (7.), Daniil Medvedev (8.), Flavio Cobolli (erstmals auf 9) und Taylor Fritz (10.). Learner Tien erreicht mit Platz 15 eine neue Spitzenposition.

Den größten Sprung? Macht Wimbledonsensation Arthur Fery. Er klettert von Rang 114 auf Platz 36! Was ein Wimbledonhalbfinale doch alles ausmacht…

Struff wieder unter den Top 50

Und Jan-Lennard “Struffi” Struff? Macht ebenfalls ordentlich Plätze gut, 33 Stück. Er ist wieder die Nummer 41 der Welt. Stark! Weitere Deutsche in den Top 100: Yannick Hanfmann (51.) und Daniel Altmaier (60.).

Bester Österreicher: Sebastian Ofner (123.) vor Jurij Rodionov (143.).

In der Schweiz stellt Altmeister Stan Wawrinka die Nummer 1 als Weltranglisten-117. Für eine direkte Qualifikation zu den US Open braucht “Stan the Man” damit ein gutes Ergebnis beim laufenden Turnier in Gstaad. Oder eine Wildcard (die er als ehemaliger Sieger bei seinem letzten Hurra doch bekommen sollte…).