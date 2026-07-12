Daniil Medvedev und Thomas Johansson beenden Zusammenarbeit

Thomas Johansson ist nicht mehr länger Trainer des ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2026, 07:52 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev trennte sich von Thomas Johansson

Nicht einmal ein Jahr nach Beginn ihrer Zusammenarbeit gehen Daniil Medvedev und Thomas Johansson schon wieder getrennte Wege. Das teilten die beiden am Samstag via Social Media mit. Zunächst hatte das Medium "Bolshe!" über die Trennung berichtet.

“Ich möchte Daniil für sein Vertrauen und seinen großen Einsatz in dieser Zeit danken und wünsche ihm und seinem Team alles Gute für die Zukunft”, schrieb Johansson auf Instagram. Der Schwede hatte im vergangenen Sommer die Nachfolge von Medvedevs Langzeitcoach Gilles Cervara angetreten.

Medvedev sucht seine alte Form

Unter Johansson Ägide beendete Medvedev im Oktober 2025 seine lange titellose Zeit, nachhaltig an alte Stärke anknüpfen konnte der US-Open-Sieger von 2021 aber nicht. In Wimbledon scheiterte der Russe zuletzt in Runde drei an Jan-Lennard Struff.

Medvedev bedankte sich bei Johansson via Instagram für die “großartige Zeit”: “Es war mir eine große Freude und ich schätze alles, was du gemacht hast.” In der Weltrangliste liegt der 30-Jährige derzeit auf Platz neun.