ATP Gstaad: Titelverteidger Bublik führt das Feld an

Vorjahressieger Alexander Bublik führt die Setzliste beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad an. Mit dabei sind auch weitere prominente Spieler.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 18:47 Uhr

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© Getty Images Alexander Bublik möchte in Gstaad seinen Titel verteidigen

2025 hat Alexander Bublik hintereinander die Titel in Gstaad und Kitzbühel gewonnen, genau das hat sich der Kasache auch für diese Jahr vorgenommen. Und also führt Bublik das Teilnehmerfeld in der Schweiz an, trifft nach einem Freilos entweder auf einen Qualifikanten oder den Franzosen Quentin Halys.

Ganz unten im Tableau ist Casper Ruud notiert. Der Norweger wartet auf den Sieger der Partie zwischen Jaime Faria und Lokalmatador Stan Wawrinka. Der dreimalige Major-Champion gibt in diesem Jahr ja seine Abschiedsvorstellung in Gstaad. Auf den Positionen drei und vier der Setzliste folgen die Cousins Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot.

Tsitsipas mit schwieriger Auslosung

Ebenfalls im Tableau findet sich mit Stefanos Tsitsipas ein weiterer Ex-Top-Ten-Mann. Der Grieche braucht ganz dringend ein Erfolgserlebnis, muss aber gleich gegen Hamburg-Champion Ignacio Buse ran.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Yannick Hanfmann, der gegen Pedro Martinez beginnt. Österreich bringt mit Joel Schwärzler und Jurij Rodionov zwei Starter in das 28er-Raster ein. Schwärzle hat mit Lorenzo Sonego einen starken Gegner gezogen, Rodionov wartet auf einen Qualifikanten.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad