ATP-Challenger Braunschweig: Alle Deutschen im Viertelfinale raus

Mit Diego Dedura, Niels McDonald und Marvin Möller sind die letzten verbliebenen Deutschen beim ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 17:35 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Diego Dedura ist in Braunschweig im Viertelfinale ausgeschieden

Drei Lokalmatadore hatten am Freitag die Chance auf den Einzug in das Halbfinale des ATP-Challenger-Turniers in Braunschweig. Erfolgreich konnte seinen Auftritt allerdings keiner aus dem Trio gestalten.

Diego Dedura verlor nämlich gegen Jan Choinski mit 4:6 und 1:6. Danach musste sich Niels McDonald, im vergangenen Jahr Junioren-Champion bei den French Open, Facundo Diaz Acosta mit 2:6 und 3:6 geschlagen geben.

Und auch für Marvin Möller war letztlich gegen Hugo Gaston nichts zu holen. Möller verlor gegen den Franzosen mit 2:6 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Braunschweig

