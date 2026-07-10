Alcaraz-Comeback: In Cincinnati könnte es so weit sein

Carlos Alcaraz arbeitet weiter intensiv an seiner Rückkehr auf die ATP-Tour.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 13:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz will in rund einem Monat wieder auf die Tour zurückkehren.

Nachdem am Donnerstag klar wurde, dass der Spanier nicht auf der Entry List des ATP Masters 1000-Turnier in Montreal aufscheint, machte sich zunächst bei einigen Fans Besorgnis breit. Berichten zufolge hat Alcaraz jedoch keinen Verletzungs-Rückschlag erlitten und arbeitet weiterhin wie geplant an einem baldigen Comeback.

Glaubt man dem Journalisten und Alcaraz-Freund Álvaro Sánchez könnte der 23-Jährige in Cincinnati wieder auf die Tour zurückkehren - vorausgesetzt, es gibt keine Rückschläge im Genesungsprozess. Endgültig festgelegt werden soll der Comeback-Plan nach einer abschließenden, entscheidenden Untersuchung, bei der das Handgelenk noch einmal unter die Lupe genommen werden soll. Dieser Check soll in den nächsten Tagen durchgeführt werden.

Comeback in Cincinnati?

Sobald es das finale grüne Licht von den Ärzten gibt, wird "Carlitos" wieder in vollem Umfang in den Trainingsbetrieb einsteigen. Geplantes Comeback-Turnier wäre dann laut Sanchez das ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati, das in rund einem Monat im Vorfeld der US Open stattfindet.

Alcaraz hatte sich im April in Barcelona am rechten Handgelenk verletzt und musste seitdem pausieren. Der Spanier verpasste unter anderem die French Open und Wimbledon. Spätestens bei den US Open, wo er im Vorjahr den Titel holte, will sich der 23-Jährige wieder in alter Stärke präsentieren.