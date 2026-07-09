Chronische Hüftschmerzen: Matteo Berrettini muss erneut pausieren

Wegen Hüftproblemen wird Matteo Berrettini in diesem Sommer nicht auf Sand zurückkehren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 00:01 Uhr

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© Getty Images In Wimbledon erreichte Matteo Berrettini die dritte Runde

Nach seinem Drittrunden-Aus in Wimbledon muss Matteo Berrettini vorerst eine Pause einlegen. Wie der Italiener am Dienstag auf Instagram bekanntgab, wird er das Turnier in Gstaad (13. bis 19. Juli) sowie das Generali Open in Kitzbühel (20. bis 25. Juli) verletzungsbedingt auslassen.

Nach dem Major-Event in London wurden bei Berrettini chronische Hüftschmerzen diagnostiziert. Aus diesem Grund wird der 30-Jährige, der in Wimbledon in fünf Sätzen an Grigor Dimitrov gescheitert war, erst bei der nordamerikanischen Hartplatztournee auf den Matchcourt zurückkehren.

Berrettini, der im Viertelfinale von Roland-Garros wegen einer Hüftverletzung aufgegeben hatte, plagt seit mehreren Jahren großes Verletzungspech. In der Vergangenheit hatte der Wimbledon-Finalist von 2021 etwa mit Problemen am Handgelenk, an der Bauchmuskulatur sowie am Fuß zu kämpfen.