Nach Wimbledon-Aus: Auger-Aliassime trennt sich von Langzeit-Coach

Félix Auger-Aliassime und Coach Frederic Fontang gehen nach dem Aus im Viertelfinale von Wimbledon 2026 getrennte Wege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 12:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Félix Auger-Aliassime und Frederic Fontang haben ihre Zusammenarbeit beendet

Das letzte gemeinsame Match von Félix Auger-Aliassime und Frederic Fontang war eines, das beide nie vergessen werden: 5:15 Stunden lang duellierte sich „FAA“ am Dienstagabend mit Novak Djokovic, musste sich schließlich im Tiebreak des fünften Satzes geschlagen geben.

Wenig später gab der Spieler nun in den sozialen Medien die Trennung von seinem langjährigem Übungsleiter bekannt. Auger-Aliassime und Fontang hatten knapp zehn Jahre lang zusammen gearbeitet. Die Trennung habe man schon vor Beginn des Wimbledon-Turniers vereinbart.

Félix Auger-Aliassime steht in der aktuellen Weltrangliste auf Position vier, konnte den Abstand zu den absoluten Spitzenkräften der Branche aber nicht wesentlich verringern. Zuletzt bei den French Open stand Auger-Aliassime schon in Runde eins gegen Daniel Altmaier kurz vor dem Aus - kämpfte sich dann aber immerhin bis ins Viertelfinale, wo gegen Flavio Cobolli Schluss war.

