ATP Washington: Shelton und Draper mit Wildcards
Der Weltranglistenfünfte Ben Shelton und Jack Draper gehören zu den Spielern, die Wildcards für das ATP 500-Turnier in Washington erhalten haben.
von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 12:57 Uhr
Draper, der zuletzt in Wimbledon wieder einmal zum Rückzug gezwungen wurde, erhielt von den Ärzten grünes Licht für die Teilnahme an dem Turnier, das von 27. Juli bis 2. August über die Bühne gehen wird.
Ebenfalls mit Wildcards ausgestattet wurden unter anderem Kei Nishikori und Stefanos Tsitsipas. Nishikori gewann das Turnier im Jahr 2015.
Ebenfalls auf der “Entry List”: Der Weltranglisten-Vierte Felix Auger-Aliassime, Titelverteidiger Alex de Minaur und Daniil Medvedev.
Die US-Amerikanischen Hoffnungen ruhen (neben Ben Shelton) vor allem auf Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Learner Tien.