Auch Jiri Lehecka trennt sich von seinem Langzeitcoach

Jiri Lehecka hat sich nach acht gemeinsamen Jahren von seinem Langzeitcoach Michal Navratil getrennt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2026, 19:38 Uhr

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© Getty Images Jiri Lehecka sucht einen neuen Trainer

Das Trainerkarussell auf der ATP-Tour könnte im Anschluss an das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon so richtig Fahrt aufnehmen. Neben Felix Auger-Aliassime, der sich nach seinem Viertelfinal-Aus gegen Novak Djokovic von Langzeitcoach Frederic Fontang trennte, sucht auch Jiri Lehecka einen neuen Trainer.

Wie der Tscheche auf Instagram mitteilte, gehen er und Michal Navratil nach acht gemeinsamen Jahren getrennte Wege. “Danke, Michal, dass du ein so wichtiger Teil dieser Reise warst. Für deine Unterstützung, deine Ehrlichkeit, deine Stärke und dafür, dass du an mich geglaubt hast – besonders in den Momenten, in denen es nicht leicht war”, schrieb Lehecka.

Lehecka verlor in Wimbledon gegen Zverev

Lehecka holte unter Navratils Ägide zwei Titel (Adelaide 2024 und Brisbane 2025) und erreichte in der Weltrangliste ein Karrierehoch von Position zwölf. Aktuell steht der 24-Jährige, der in Wimbledon im Achtelfinale an Alexander Zverev scheiterte, im Ranking auf Platz 14. “Ich bin wirklich dankbar für alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben”, so Lehecka.

Wer Navratils Nachfolger wird, steht bislang noch nicht fest. Er freue sich jedenfalls schon auf das nächste Kapitel, meinte Lehecka: “Das Beste liegt vielleicht noch vor mir.”