Almaty Open: Befreiungsschlag nach 882 Tagen– Medvedev wieder Titelträger

Daniil Medvedev ist nach über zwei Jahren erstmalig der erneute Titelsieg gelungen. Der Russe bezwang Corentin Moutet mit 7:5, 4:6 und 6:4 beim ATP-250-Turnier in Almaty.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.10.2025, 15:14 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist der neue Champion des ATP-Tour-250-Turniers in Almaty

In seinem 40. Karriere-Finalspiel ist Medvedev endlich der langersehnte Coup gelungen. Aufwind hatte er bereits wieder in Peking und Shanghai, wo der ehemalige Weltranglistenerste jeweils das Halbfinale erreichte. Ein Titelsieg war ihm jedoch seit seinem Triumph in Rom 2023 nicht mehr vergönnt.

Leicht machte es ihm Gegner Corentin Moutet aber keineswegs. Wie man den Franzosen kennt, präsentierte er die volle Bandbreite seines variationsreichen Spiels. Besonders im entscheidenden Satz intensivierten sich die Ballwechsel – das vierte Aufschlagspiel dauerte über 16 Minuten. Medvedev antwortete mit mutigen Angriffen am Netz und überzeugte auch in der Defensive. Auch auf seinen Aufschlag konnte sich die aktuelle Nummer 14 der Welt bis zum Schluss verlassen.

Nach 2:12 Stunden siegte Medvedev verdient, hoch konzentriert und – anders als sonst bei den beiden Spielern nicht untypisch – ohne jegliche Streitereien beim mit 1.055.255 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier. Damit befreite er sich endlich aus seinem Formtief.

