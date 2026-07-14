Letztes Match in Wimbledon: Roberto Bautista Agut sagt "adiós"

Roberto Bautista Agut hat sich am Wochenende still und leise in die Tennis-Pension verabschiedet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2026, 20:11 Uhr

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© Getty Images Roberto Bautista Agut geht in Rente

Mitte April kündigte Roberto Bautista Agut sein Karriereende an, drei Monate später ist die aktive Karriere des Spaniers nun offiziell vorbei. Wie der 38-Jährige in den sozialen Medien mitteilte, hängt er nach dem traditionsreichen Exhibition-Turnier “Copa del Rey de Tenis” in Huelva seinen Schläger endgültig an den Nagel.

“Dieses legendäre Turnier war der perfekte Rahmen, um mich zu verabschieden”, schrieb Bautista Agut auf X. “Ich danke allen, die mich auf dieser Reise begleitet haben, und dem Tennissport für alles, was er mir gegeben hat."

Bautista Agut gewann zwölf Turniere

Sein letztes offizielles Match bestritt Bautista Agut am 29. Juni in Wimbledon, wo er Youngster Joao Fonseca in drei Sätzen unterlag. 2019 hatte der Iberer beim Rasenklassiker in London mit dem Erreichen der Vorschlussrunde sein bestes Grand-Slam-Resultat erzielt.

Bautista Agut holte in seiner Karriere zwölf Titel und erreichte ein Karrierehoch von Weltranglistenposition neun. 2019 gewann er mit dem spanischen Team in Madrid den Davis Cup.