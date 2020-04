Alexander Zverev kein Fan des Punkte-Einfrierens

Alexander Zverev sitzt derzeit in Tampa/Florida fest. Dabei wollte Deutschlands Nummer eins gerade in den kommenden Wochen so richtig angreifen - schließlich hätte Zverev aus dem vergangenen Jahr nur wenige Punkte zu verteidigen gehabt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2020, 20:43 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist 2019 erst spät in Fahrt gekommen

Oliver Pocher kennt sich im Tennissport exzellent aus. Das stellte der Comedian nicht nur im Instagram-Interview mit Christopher Kas bei "Kasi Live" in unserem Account "tennisnetnews" klar, sondern auch ein paar Minuten später am Donnerstagabend im Gespräch mit Alexander Zverev. Viele Follower von Pocher konnten allerdings mit dem Konterfei Zverevs spontan nicht so viel anfangen: "Wer ist denn der hübsche Mann?" wurde sinngemäß nicht nur einmal gefragt. Nun: Ganz offensichtlich der beste deutsche Tennisspieler, der zur Zeit in Florida festsitzt und lieber bei seiner Freundin Brenda wäre. Eben jene hat Zverev zuletzt in Acapulco gesehen, danach trennten sich die Wege, das angestrebte Revival in Miami fiel aus Corona-Gründen aus. Eine Besuch des Models in Florida erscheint nicht zweckmäßig, so Zverev im Gespräch mit Pocher, schließlich müsste seine Freundin dann ja zwei Wochen lang in Quarantäne.

#IMG2#

Wie gut Pocher im Thema ist, zeigte er in Sachen ATP-Rankings: Da benannte er nämlich Roger Federer als Hauptprofiteur. Eine Einschätzung, der sich auch Alexander Zverev anschloss. Federer hatte sich nach seinem Match für Africa in Johannesburg einer Knieoperation unterzogen, seine Rückkehr frühestens für die mittlerweile abgesagte Rasensaison avisiert. Durch die spezielle Corona-Situation hat sich die ATP allerdings dazu entschieden, die 2019 erzielten Punkte in der ATP-Weltrangliste weiterzuführen. Federer behält also alleine aus den Turnieren in Indian Wells, Miami und Roland Garros insgesamt 2.360 Zähler, die er nicht hätte verteidigen können. "Ich schrieb ihm, dass er doch irgendwelche Infos von den Chinesen haben musste wegen seines Knies. Er schickte nur ein Smiley zurück". sagte Zverev.

Zverev mit mehr als 3.000 Punkten weniger als Nadal

Der gebürtige Hamburger dagegen hatte einen eher mühsamen Start in das Jahr 2019, auch wenn kurz vor den French Open der Gewinn des ATP-Tour-250-Turniers in Genf heraussprang. "Für mich ist die Lage blöd, weil ich 2019 ganz lange sehr schlecht spielte und dieses Jahr kaum Punkte zu verteidigen habe. Nun könnte ich viele sammeln, kann es aber nicht und hänge auf Platz sieben fest." Tatsächlich hat nur einer der besten sieben Spieler der Welt weniger für die Rangliste zählende Punkte 2019 auf Sand gewonnen: Daniil Medvedev. Gegenüber Rafael Nadal fehlen dem gebürtigen Hamburger aber satte 3.010 Punkte, auch Novak Djokovic hat vor Jahresfrist zwischen Monte Carlo und Roland Garros nicht schlecht gepunktet.

Hier der Breakdown der Sandplatzsaison 2019

Novak Djokovic Rafael Nadal Dominic Thiem Roger Federer Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Monte Carlo 180 360 (90 - nicht gezählt) 360 (90 - nicht gezählt) 90 Estoril/München 250 (45 - nicht gezählt) Barcelona 180 500 300 (45 - nicht gezählt) (0 - nicht gezählt) Madrid 1.000 360 360 180 10 600 180 Rom 600 1.000 10 180 10 360 10 Genf 250 Roland Garros 720 2.000 1.200 760 10 180 360 Gesamt 2.500 3.900 2.070 1.080 690 1.390 890