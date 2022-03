Alexander Zverev kommt mit Bewährungsstrafe davon

Alexander Zverev ist für seinen Ausraster in Acapulco von der ATP mit einer Bewährungsstrafe belegt worden. Sollte sich der Deutsche in den nächsten zwölf Monaten etwas zuschulden kommen lassen, muss er acht Wochen zuschauen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 07:17 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev muss sich jetzt ein jahr lang vorbildlich benehmen

Da ist Alexander Zverev ja noch einmal glimpflich davon gekommen: Denn die ATP hat dem Olympiasieger von 2021 zwar eine weitere Geldstrafe von 25.000.- US Dollar für sein Verhalten beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco aufgebrummt, gesperrt wird Zverev aber nicht. Sollte er in den kommenden zwölf Monaten aber eine weitere Code Violation begehen, dann tritt eine achtwöchige Zwangspause in Kraft.

Zverev hatte sich während eines Doppel-Matches an der Seite von Marcelo Melo mit dem Stuhlschiedsrichter angelegt, nach der verbalen Auseinandersetzung auch noch mit seinem Schläger auf den Stuhl des Umpires eingedroschen. Dafür wurde er aus Acapulco ausgeschlossen, das Preisgeld wurde zurückgehalten, Punkte gab es auch keine.Damit steht aber auch fest, dass Zverev bei den kommenden beiden ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami starten kann.

Vergangenes Wochenende war der gebürtige Hamburger maßgeblich daran beteiligt, dass Deutschland im Davis Cup die Finalrunde erreicht hat. Zverev gewann in rio de Janeiro gegen Brasilien seine beiden Einzel-Partien.