Alexander Zverev schlägt wieder in München auf

Alexander Zverev wird auch 2023 an dem ATP-Tour-250-Turnier in München teilnehmen. Er hofft auf bessere Ergebnisse als letztes Jahr.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 25.11.2022, 20:19 Uhr

© GettyImages Hoffen wir auf mehr Glück beim Heimturnier

„Es ist eines meiner Lieblingsturniere. Ich liebe es immer in Deutschland zu spielen“. Damit kündigt Zverev seine erneute Teilnahme am ATP-250er in München an. Dieses wurde aufgrund der Spielplanänderungen der ATP-Tour (u.a. längere Masters-Turniere) um eine Woche nach vorne verlegt. Die Zuschauer und Veranstalter freuen sich vom 15. bis zum 23. April auf Weltklasse-Matches. Hoffen wir, dass ihnen das April-Wetter nicht einen Strich durch die Rechnung macht.

Bisherige Erfolge

Der Deutsche, der momentan die Weltranglistenplatzierung 12 innehat, verlor letztes Jahr 3:6, 2:6 in seinem Erstrunden-Match gegen Holger Rune. Der Däne, der 2022 als sein Jahr bezeichnen kann, holte in der bayrischen Landeshauptstadt gegen van de Zandschulp den Titel. Zverev konnte das Turnier aber auch schon zweimal – 2017 und 2018 – gewinnen. Er sagte via Instagram-Account der BMW-Open: „Hoffentlich kann ich etwas besser spielen als in den letzten paar Jahren [...] und den Titel gewinnen.“

Plan für den nächsten Monat

Zverev wird am Montag, den 28. November bei der ISPO-Sportmesse in München anzutreffen sein. Danach stehen zwei Exhibition-Turniere an. Zum einen in Diriyah (Saudi-Arabien), wo zwölf Spitzenspieler, darunter auch Tsitsipas, Medvedev und Thiem, gegeneinander antreten. Zum anderen in Dubai, bei einem Show-Turnier, bei dem er auch mit seinem Freund Dominic Thiem in einem Mixed-Team spielt.