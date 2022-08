Alexander Zverev "super happy" mit der Reha - Davis Cup im Blick

Nach seiner Absage für die US Open richtet Alexander Zverev den Blick nun in Richtung Davis Cup.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 20:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev freut sich auf den Davis Cup

Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) ist sehr zufrieden mit seiner Gesundung und will im Davis Cup spielen - aber für die US Open reicht es einfach nicht. "Die Reha läuft extrem gut, ich bin super happy damit, wie weit ich bin", sagte der 25-Jährige am Dienstag in einem Instagram-Video, "aber ich will nicht das Risiko eingehen, als erstes Match bei meiner Rückkehr ein Best-of-five-Match zu spielen".

Die Organisatoren des letzten Grand Slams im Kalenderjahr (29. August bis 11. September) hatten die Absage des Weltranglistenzweiten am Montag bestätigt. Zverevs Jagd nach dem ersehnten ersten Grand-Slam-Titel ist damit um mindestens fünf weitere Monate verschoben.

Zweieinhalb Monate nach seiner schweren Knöchelverletzung in Paris stellt der deutsche Topspieler die Vernunft über seinen sportlichen Ehrgeiz. "Es wird mir fehlen, ich werde das Turnier natürlich aus der Ferne verfolgen", sagte er. Im Halbfinale der French Open war Zverev Anfang Mai im Match gegen Rafael Nadal (Spanien) folgenschwer umgeknickt: Drei Bänder waren gerissen, vier weitere beschädigt.

"Leider fehlen mir eine oder zwei Wochen, um hundertprozentig fit zu sein", sagte er nun: "Aber ich freue mich auf den Davis Cup." Deutschland spielt in Hamburg beim Zwischenrundenturnier gegen Frankreich (14. September), Belgien (16. September) und Australien (18. September).