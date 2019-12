Alexander Zverev tröstet Roger Federer: Die Dokumentation zur Südamerika-Tour

Roger Federer und Alexander Zverev haben nach dem offiziellen Saisonende eine Exhibition-Tour durch Latein- & Südamerika absolviert. ESPN beleitete die beiden auf ihrer Reise und filmte mit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2019, 20:26 Uhr

Unter dem Titel Everywhere is home wird der Trip nach Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogota, Mexico City und Quito aufgezeichnet. Dabei trifft Federer eine 107-jährige Unterstützerin, stellt mit Zverev den Weltrekord für ein Tennismatch mit der größten Zuschauerzahl auf und bekommt einen emotionalen Ausbruch, als die Exhibition in Bogota abgesagt werden muss.

Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Zverev und Federer wird in der Dokumentation deutlich. Speziell in jenem Moment, als der Deutsche den Schweizer tröstet, weil dieser über die Absage am Boden zerstört war.

„Wir wärmten uns auf, kamen vom Training zurück, und dann wurde alles etwas verrückt“, sagte Federer. Von der Staatsführung wurde eine Ausgangssperre verhängt, da große Ausschreitungen befürchtet wurden. „Es war nicht das traumhafte Match, das ich mir vorstellte. Es stürzte alles zusammen. Das war wirklich nicht gut.“

Zwei Stunden später verließen die beiden Bogota und landeten in den frühen Morgenstunden in Mexiko, wo sie vor über 42.000 Zuschauern aufschlugen.