Alexander Zverev und Dirk Nowitzki - Experten unter sich

Alexander Zverev und Dirk Nowitzki verbindet die Leidenschaft für die Sportart des jeweils anderen. In einem Quiz für die ATP haben die beiden deutschen Superstars ihr Wissen getestet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2020, 09:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat Dirk Nowitzki getestet - und umgekehrt

Man geht nicht fehl in der Annahme, dass Dirk Nowitzki, der beste und erfolgreichste Basketballspieler Deutschlands aller Zeiten, auch ein sehr guter Tennisspieler geworden wäre. Der gebürtige Würzburger hatte in seiner Jugend bayernweit beachtliche Erfolge, dem Aufschlag und seiner Vorhand sei Dank. Im Dokumentarfilm "Der perfekte Wurf" schildert Nowitzki aber auch seine Problemzone: die Rückhand. Die wiederum ist bei Alexander Zverev exzellent ausgeprägt, der allerdings muss seine Brötchen ja auf dem Tennisplatz verdienen. Und nicht mit Drei-Punkte-Würfen.

Aber der Basketball ist der deutschen Nummer eins nicht fremd, wie er vor ein paar Jahren auch gegenüber tennisnet bestätigt hatte. Inwieweit sich das in der praktischen Ausübung niederschlägt, ist offen (Nowitzki dagegen veranstaltet alljährlich ein Benefiz-Tennisturnier in Dallas). Theoretisch aber ist Zverev voll im Thema, wie er in einem Quiz für die ATP eindrucksvoll belegte - ausführlich auf Englisch, in der kürzeren Version auf Deutsch. Lediglich an einer Frage scheiterte der gebürtige Hamburger: Für welchen Verein hat Dirk Nowitzki in Deutschland eine Saison lang Bundesliga-Basketball gespielt?

Aber auch in der Rubrik "Ask me anything" hielten die beiden Deutschen sich nicht zurück. So erzählte Zverev von seinem Superfan, die ihm in Melbourne im Hotel eine treue Begleiterin war. Nowitzki wiederum gab den peinlichsten Moment seiner Karriere preis.