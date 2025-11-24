Alexander Zverev und Jannik Sinner: Gemeinsam auf die Malediven

Es gibt offenbar kein Entkommen voneinander: Nun fliegen Alexander Zverev und Jannik Sinner auch noch gemeinsam auf die Malediven!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2025, 17:07 Uhr

© Instagram / @alexzverev123

Die Malediven sind ja das grundlegende Ziel aller Tennisprofis, so scheint es. Wenn man sich schon nicht mal außerhalb der Tour aus dem Weg gehen will. Und so verwundert es fast nicht, dass auch Jannik Sinner und Alexander Zverev im gemeinsamen Flieger in Richtung Urlaubsparadies saßen.

Denn scheinbar kommen beide nicht voneinander los: Gleich drei Mal waren die beiden in den vergangenen Wochen aufeinander getroffen. Drei Mal hieß der Sieger Sinner. Oder wie ein tennisnet-Follower auf Facebook ob des gemeinsamen Ferienziels so schön philosophierte: “Vielleicht er Zverev ein paar Trainerstunden geben.”

Es ist übrigens nicht das erste gemeinsame Flieger-Foto der beiden. Schon nach dem Australian-Open-Endspiel 2025 hatte Zverev eines gepostet.

Was den gemeinsamen Urlaubsflug angeht, spielte wohl Meister Zufall eine kleine Rolle. Zverev war gerade erst in Italien in Sachen Davis Cup aktiv, Sinner hatte hier zwar nicht teilgenommen, aber die freie Woche noch zum Felgenpolieren genutzt. Ein gemeinsamer Start in die Off-Season ist die Folge. Aber: Man versteht sich ja gut.

Wir wünschen jedenfalls frohe Erholung!