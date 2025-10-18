Alexander Zverev: Von den Kings direkt zum Kumpel

Nach seinem kurzen Auftritt beim Six Kings Slam in Riad ist Alexander Zverev schon auf dem Weg nach Wien zu den Erste Bank Open 2025. Und wird dort morgen seinen alten Kumpel Dominic Thiem unterstützen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 19:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Alexander Zverev und Dominic Thiem im vergangenen Jahr in der Wiener Stadthalle

Einer der Benefits der Niederlage von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz gleich zum Auftakt des Six Kings Slam in Riad war ja, dass die deutsche Nummer eins am heutigen Samstag nicht etwa ein Spiel um Platz drei des Schaukampf-Events bestreiten muss, sondern sich schon auf den Weg nach Wien zu den Erste Bank Open 2025 machen kann. Zverev ist gerne in Wien, in den vergangenen Jahren auch stets in Begleitung der Familie, inklusive Haustiere.

2024 war Zverev zu den Kings nicht geladen, da konnte er dem Red Bull BassLIne zusätzlichen Glanz verleihen. Das war bei der gestrigen Ausgabe nicht möglich. Dafür wird der Weltranglisten-Dritte am Sonntag seinem Kumpel Dominic Thiem zur Seite stehen, der in der Wiener Stadthalle einen “Superfan Day” der Extraklasse abfackeln möchte.

Eine Verpflichtung, die Zverev sicher gerne wahrnimmt. Aber eben wieder eine Verpflichtung. Die zwar nicht mit Wettkampfstress verbunden ist. Aber Präsenz muss Zverev dann ja doch wieder zeigen. In einer Phase der Saison, in der er sich nur noch von einem Turnier zum nächsten zu schleppen scheint.

Wann beginnt Zverev seine Saison 2026?

In Wien wird Zverev an Position zwei gesetzt starten, hinter Jannik Sinner, der heute ja noch in Saudi-Arabien nach dem ganz großen Siegerscheck angelt. Auch wenn Sinner in Shanghai aufgeben musste, so wirkt der Südtiroler im Vergleich mit Zverev frisch wie ein Fohlen. Weil er eben nicht beim Laver Cup gespielt hat. Und weil Sinner auch Paris Indoors auslassen wird. Und vermutlich auch die Finalrunde des Davis Cups in Bologna. Dort erwarten wohl nur noch die größten deutschen Optimisten einen Auftritt von Alexander Zverev.

Der aber in Paris natürlich starten wird (zumal als Titelverteidiger, wenn auch nicht mehr in Bercy). Dass Zverev die ATP Finals auch mitnimmt, versteht sich von selbst. Spannend ist daher eher die Frage, wann er seine Saison 2026 beginnen möchte: Schon wieder beim United Cup, also quasi zum Jahreswechsel? Oder doch erst später, vielleicht mit einem direkten Einstieg erst bei den Australian Open? Da gäbe es in der Woche vor Beginn ja auch die Möglichkeit, sich bei Schaukämpfen auf Betriebstemperatur zu bringen.

