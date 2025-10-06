Alexander Zverev: Wimbledon-Revanche in Aussicht - aber was macht der Zeh?

Alexander Zverev spielt heute in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai gegen Arthur Rinderknech (ab 12:30 Uhr live bei Sky und in unserem Ticker). Und könnte sich für die Pleite in Wimbledon revanchieren.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.10.2025, 21:27 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beim Abgang in Wimbledon 2025

Nun mag es im Großen und Ganzen stimmen, was nicht nur Alexander Zverev über die immer ähnlicher werdenden Beläge sagt. Gerade in Bezug auf Wimbledon bleibt aber immer noch der Eindruck, dass sich auf dem Heiligen rasen im Südwesten von London mehr Spieler einen Upset gegen einen Favoriten zutrauen als etwa in Runde zwei von Roland-Garros.

Arthur Rinderknech etwa war vor dem Wimbledon-Turnier zwar als potenziell lästiger Gegner für Alexander Zverev identifiziert worden - dass der Franzose aber gleich bis zum Ende durchziehen würde? Und das über zwei Tage, nachdem Rinderknech einmal drüber schlafen musste, dass er die Sensation tatsächlich in der eigenen Hand hat. Im allerletzten Spiel ist der Arm dann auch noch mal richtig fest geworden. Aber Zverev konnte daraus kein Kapital schlagen.

Alcaraz nicht dabei, Sinner raus - die Chancen für Zverev stehen nicht schlecht

Heute n Shanghai werden die Voraussetzungen ganz andere sein. Es ist verdammt schwül beim vorletzten 1000er der Saison, da hilft auch der späte Starttermin um 19:30 Uhr Ortszeit wenig. Und es spielt sich dem Vernehmen nach deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren. Das wird es Arthur Rinderknech deutlich erschweren, so offensiv wie vor ein paar Monaten zu agieren. Aber von hinten wird er mit Zverev nicht mitspielen können.

Die Zeichen stünden also auf Revanche. Wäre da nicht der große Zeh am rechten Fuß der deutschen Nummer eins. Zverev hatte sich im allerletzten Spiel seiner Auftaktpartie gegen Valentin Royer nach einem Aufschlag ja dermaßen vertreten, dass er den Sieg gerade mal so noch über die Ziellinie bringen konnte. Wasserstandsmeldungen zu den aktuellen Befindlichkeiten blieben aus. Man wird also erst am heutigen Abend (Ortszeit in Shanghai? sehen, wie es um die Fitness der Nummer drei der Welt bestellt ist.

Grundsätzlich böte dieses Turnier nach der Absage von Carlos Alcaraz und den Niederlagen von Jannik Sinner und Taylor Fritz nämlich schon eine gute Chance für Alexander Zverev, endlich den zweiten Titel 2025 zu gewinnen. Den ersten und einzigen gab es in München im Frühjahr.

