Alle Weltranglisten-Ersten von Nastase bis Medvedev

Daniil Medvedev wird ab dem kommenden Montag die ATP-Weltrangliste anführen. Der Russe ist der 27. Spieler seit Einführung der Rankings, dem dies gelingt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 06:20 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev - ab Montag die Nummer eins der Tenniswelt

Jiri Vesely hat es möglich gemacht, der unfreiwillige Verzicht von Novak Djokovic auf die Australian Open 2022 spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Aber: Fakt ist, dass Daniil Medvedev ab dem kommenden Montag ganz oben in der ATP-Weltrangliste geführt werden wird. Als erster Spieler seit dem 1. Juli 2004, der nicht Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer oder Andy Murray heißt. Knapp 18 Jahre lang haben diese vier Legenden das Geschehen an der Spitze der Charts bestimmt.

Wie lange sich Medvedev an der Spitze halten wird, hängt auch von den Möglichkeiten von Novak Djokovic ab, in den kommenden Wochen Punkte zu sammeln. Bei den anstehenden ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami hat der Serbe schlechte Karten. Dort werden aller Voraussicht nach nur Spieler zugelassen sein, die vollständig gegen das COVID-19-Virus geimpft sind.

26 Spieler haben es vor Medvedev auf den Thron bei den Männern geschafft, am längsten hat sich dort Novak Djokovic gehalten. Der erste Profi, der sich mit dem Titel des Weltranglisten-Ersten schmücken durfte, war übrigens Ilie Nastase im Juli 1973.

Hier die Auflistung der Weltranglisten-Ersten nach Wochen an der Spitze:

Spieler erstmals Nummer eins Wochen insgesamt Novak Djokovic 04. Juli 2011 361 Roger Federer 02. Februar 2004 310 Pete Sampras 12. April 1993 286 Ivan Lendl 28. Februar 1983 270 Jimmy Connors 29. Juli 1974 268 Rafael Nadal 18. August 2008 209 John McEnroe 03. März 1980 170 Björn Borg 23. August 1977 109 Andre Agassi 10. April 1995 101 Lleyton Hewitt 19. November 2001 80 Stefan Edberg 13. August 1990 72 Jim Courier 10. Februar 1992 58 Gustavo Kuerten 04. Dezember 2000 43 Andy Murray 07. November 2016 41 Ilie Nastase 23. August 1973 40 Mats Wilander 12. September 1988 20 Andy Roddick 03. November 2003 13 Boris Becker 28. Januar 1991 12 Marat Safin 20. November 2000 9 Juan Carlos Ferrero 08. September 2003 8 John Newcombe 03. Juni 1974 8 Yevgeny Kafelnikov 03. Mai 1999 6 Thomas Muster 12. Februar 1996 6 Marcelo Rios 30. März 1998 6 Carlos Moya 15. März 1999 2 Patrick Rafter 26. Juli 1999 1

In einer Kategorie hat Daniil Medvedev übrigens jetzt schon die Nase vorne: Er wird mit seinen 1,98 Metern der bislang größte Spieler werden, der die Spitze der Weltrangliste erreicht hat. In dieser Kategorie löst Medvedev übrigens seinen Landsmann Marat Safin ab.