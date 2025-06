Als Rafael Nadal im Jahr 2015 fast nur in Stuttgart triumphierte

Vor genau zehn Jahren siegte Rafael Nadal bei den heutigen BOSS Open in Stuttgart. Es war einer der raren Titel des Spaniers auf dem Rasen. Und in einer Phase in der Karriere Nadals, die keineswegs einfach war.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 22:46 Uhr

© Getty Images Im Jahr 2015 gewann Rafael Nadal in Stuttgart seinen letzten Rasen-Titel.

92 Titel. Das ist die stolze Zahl, die Rafael Nadal in seiner Karriere an Titeln anhäufte. Einmal, nämlich vor genau zehn Jahren, siegte Rafael Nadal sogar auch auf dem Rasen von Stuttgart. Einige Statistiker mögen nun aufschreien mit der Anmerkung, dass der Spanier doch ganze drei Triumphe im Weissenhof feiern konnte. Stimmt, doch 2005 und 2007 wurde das Turnier noch auf Sand ausgetragen.

Das Jahr 2015 war für Rafael Nadal nicht nur durch den Rasentitel in Stuttgart ungewöhnlich. In diesem Jahr musste sich der Sandplatzkönig auch nach 39 Siegen in Folge bei den French Open gegen Novak Djokovic geschlagen geben. Auch bei den Sandplatz-Masters gab es keine große Trophäe zu feiern. Eine dunkle Saison für Nadal, der in dieser Phase immer wieder von Verletzungen geplagt gewesen ist.

Dustin Brown siegte in Wimbledon gegen Nadal

In Wimbledon kassierte Nadal eine Niederlage, die vielen deutschen Tennisfans bis heute im Gedächtnis ist. In der zweiten Runde spielte ein gewisser Dustin Brown groß auf und beförderte den Helden aus Manacor früh aus dem Turnier.

Insgesamt feierte Rafael Nadal im Jahr 2015 nur drei Titel. Neben Stuttgart kamen noch Trophäen in Buenos Aires und Hamburg hinzu. Erst im Jahr 2017 sollte der nächste Majorerfolg in Paris gelingen.

Nadal mit vier Rasen-Titeln

Im Endspiel von Stuttgart am 14. Juni 2025 siegte Nadal nach Siegen über Marcos Baghdatis, Bernard Tomic und Gael Monfils gegen Viktor Troicki in zwei Sätzen. Troicki bezwang in der zweiten Runde den damals erst 18-jährigen Alexander Zverev. Der Hamburger war also bereits teil der Turnierwoche, in der Nadal den letzten Rasentitel seiner Karriere feiern konnte.

Es waren insgesamt lediglich vier Triumphe, die Nadal auf diesem Belag erlangte: 2008 und 2010 in Wimbledon und ebenfalls im Jahr 2008 im Londoner Queen’s Club. Stuttgart im Jahr 2015 lag da noch weit entfernt.