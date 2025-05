Also doch! Novak Djokovic nimmt Wildcard in Genf an

Novak Djokovic wird vor den French Open nun doch noch ein Turnier spielen - und zwar das 250er in Genf.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.05.2025, 16:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic wird erneut in Genf aufschlagen

Niemand weiß, was Novak Djokovic plant. Außer natürlich der serbische Großmeister selbst. Denn irgendwie haben die Zeichen der letzten Wochen einwenig darauf hingedeutet, dass Djokovic vielleicht sogar Roland-Garros sausen lässt, nachdem der Einstieg in die Sandplatzsaison mit den frühen Niederlagen gegen Alejandro Tabilo in Monte-Carlo und gegen Matteo Arnaldi in Madrid nicht gut verlaufen ist.

Und dann hatte Djokovic ja auch noch auf eine Teilnahme in Rom verzichtet. Irgendwie scheint der mittlerweile 38-Jährige aber doch einen Drang nach Paris zu spüren. Denn wie am heutigen Freitag bekannt wurde, hat Novak Djokovic eine Wildcard für das ATP-Tour-250-Turnier in Genf angenommen.

Djokovic auch 2024 in Genf dabei

Und wer sich erinnern kann: es wird nicht der erste Auftritt von Nole in der französisch-sprachigen Schweiz sein. Schon im vergangenen Jahr schlug Djokovic in Genf auf, gewann zunächst gegen Yannick Hanfmann, danach gegen Tallon Griekspoor, ehe er im Halbfinale gegen Tomas Machac in drei Sätzen verlor.

Also war Djokovic mit ein bisschen Matchpraxis an den Bois de Boulogne gekommen, hatte sich beim zweiten Major des Jahres bis ins Viertelfinale gekämpft. Unter anderem mit sehr anstrengenden Siegen gegen Lorenzo Musetti und vor allem Francisco Cerundolo. Zum Match gegen Casper Ruud in der Runde der letzten acht konnte Djokovic dann aber nicht mehr antreten, weil er Probleme mit dem Knie hatte, dieses noch in Paris operieren ließ.

Alcaraz gewinnt erneut in Wimbledon

Umso erstaunlicher, dass Djokovic nur wenige Wochen später in Wimbledon schon wieder das Endspiel erreichte, dieses aber gegen Carlos Alcaraz verlor. Wimbledon wäre eigentlich auch die nächste logische Station für Novak Djokovic gewesen, vielleicht mit einem Vorbereitungsturnier auf Rasen. Aber wieder einmal hat es der 24-malige Grand-Slam-Champion geschafft, einen beträchtlichen Teil der Tenniswelt zu überraschen.