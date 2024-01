Altmaier übersteht erste Runde in Auckland

Daniel Altmaierist beim Tunrier in Auckland in die zweite Runde eingezogen. Der Deutsche gewann gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in zwei Sätzen mit 7:6 (5) und 6:2. Nun wartet aber ein harter Brocken auf Altmaier am kommenden Mittwoch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2024, 08:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Für die Profis, die nicht die Qualifikation für die Australian Open absolvieren müssen, heißt es in der letzten Woche vor dem start des Hauptfelds in Melbourne: Die Form finden und mit einem guten Gefühl zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres fahren.

Daniel Altmaier spielt aktuell das das 250er-Turnier in Auckland und konnte dort in der ersten Runde mit 7:6 (5) und 6:2 gegen den US-ameriknaer Marcos Giron gewinnen.

In der nächsten Runde trifft der Allgäuer am Mittwoch auf den an Nummer vier gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime. Spätestens nach diesem Match wird Daniel Altmaier schon besser abschätzen können, mit welchem Gefühl er bei den Australian Open an den Start gehen wird.

Hier das Turnier in Auckland im Überblick.