Altmeister Rohan Bopanna hat John McEnroe noch vor sich

Rohan Bopanna befindet sich mit dem Erreichen des Finals beim ATP-Turnier in Tokio endlich wieder in der Erfolgsspur. In Sachen Altersrekorde hat der 45-Jährige noch John McEnroe vor sich.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 19:49 Uhr

Altersrekorde hat Doppelexperte Rohan Bopanna in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gebrochen: Er ist der älteste Sieger bei einem Masters-Turnier (Miami 2024). Dazu der älteste Grand-Slam-Turniersieger - bei den Australian Open 2024 holte der Inder überhaupt seinen ersten (und bislang einzigen) Majortitel, mit 43 Jahren. Und wurde im Anschluss erstmals die Nummer 1 im Doppelranking, ebenfalls als ältester Spieler.

Zuletzt lief es für den Altmeister allerdings weniger gut. Nach der Trennung von Matthew Ebden zum Ende der vergangenen Spielzeit war Bopanna mit wechselnden Partnern aktiv - mit wenig Erfolg. Im Ranking ist er auf Platz 52 abgerutscht.

In Tokio aber lief es wieder: Mit Takeru Yuzuku erreichte Bopanna das Finale, dort unterlagen die beiden Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin. Bopanna allerdings wurde dadurch zum zweitältesten Doppel-Finalisten auf der ATP-Tour.

Nur John McEnroe hatte in noch höherem Alter ein Finale erreicht - und das sogar gewonnen: 2006 in San Jose. Der US-Amerikaner war in dieser Spielzeit aus seiner Tennisrente ausgebrochen, nach zwölf Jahren Pause. Und hatte sich direkt mit einem Titel an der Seite von Jonas Bjorkman bestückt. Die beiden spielten ein halbes Jahr später noch in Stockholm, dort ging es ins Viertelfinale, bevor McEnroe endgültig adieu sagte zur Profitour.